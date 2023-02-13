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Общество

Два новых трамвая "МиНиН" вышли на маршрут в Нижнем Новгороде

26 марта 2023 14:20  [112] Общество

Два новых трамвая "МиНиН" вышли на маршрут. Свой первый рейс трамвай совершил в Нижегородском районе Нижнего Новгорода, на маршруте № 2 "Черный пруд — пл. Лядова — Черный пруд". В дальнейшем трамваи "МиНиН" будут работать и на других маршрутах.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, еще 4 новых вагона уже поступили с завода-производителя в Нижний Новгород. Сейчас проводятся пусконаладочные работы, и после обкатки трамваи также выйдут на пассажирские линии. Один из них выйдет в рейс на маршрут №8 "Пос.Гнилицы - ул. Игарская" до конца следующей недели.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что проект по созданию нового трамвая удалось реализовать менее чем за год.

"В мае прошлого года только появилась идея, а сейчас "МиНиН" уже начинает работу в историческом центре Нижнего Новгорода. Трамвай всегда был важной частью городской жизни. Нужно было не только сохранить инфраструктуру, но и дать ей новое развитие. На маршруты будут выходить новые трамваи, а параллельно ведётся работа по обновлению инфраструктуры. Это позволит повысить комфорт и скорость передвижения, сделает трамвай популярнее у пассажиров. Также снизится нагрузка на городскую среду", - рассказал Глеб Никитин.

Сегодня в честь выхода на маршрут в новом вагоне работает гид, рассказывающий об истории улиц, по которым проходит трамвай.

Выпуск трамвая "МиНиН" налажен в Ворсме на российско-белорусском предприятии "Нижэкотранс". Обновление подвижного состава проводится в рамках концессии по модернизации инфраструктуры трамвайной сети города, реализацию которой курирует Корпорация развития Нижегородской области.

"Реализация концессионного соглашения позволит снять ограничения, связанные с накопившимся за десятилетия износом подвижного состава и инфраструктуры нижегородского трамвайного хозяйства. Каждый вагон должен пройти обкатку и пусконаладочные работы перед тем, как выйти в рейс. Причем многие процессы, особенно на финальной стадии сборки и настройки систем, отлаживаются вручную", - подчеркнул руководитель Корпорации развития Игорь Ищенко.

Напомним, концессионное соглашение заключено между правительством региона и ООО «Экологические проекты» (дочерняя организации Корпорации развития Нижегородской области). Его общая стоимость превышает 51,3 млрд рублей. Модернизация проходит в четыре этапа – с 2022 по 2026 годы. За это время планируется реконструировать 149,3 км трамвайных путей, три депо и обновить 170 единиц подвижного состава.

Напомним, 1 февраля 2023 года Глеб Никитин и премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко совершили объезд на новом трамвае «МиНиН». Выход на маршрут нового трамвая повысит узнаваемость Нижнего Новгорода, а поэтапная модернизация инфраструктуры электротранспорта, замена рельсового полотна вместе с обновлением подвижного состава сделают поездки на электротранспорте более комфортными и быстрыми.

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Теги:
Глеб Никитин Трамвай Транспорт
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