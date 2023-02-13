Почти 3 тысячи бюджетных мест открыто в Университете Лобачевского в 2023 году Общество

Почти 3 тысячи бюджетных мест открыто в Университете Лобачевского в 2023 году, сообщает пресс-служба вуза.

Собеседник агентства уточнил, что в 2023 году в Университете Лобачевского по программам бакалавриата и специалитета очной формы обучения открыто 2725 бюджетных мест, что выше, чем в прошлом году.

Накануне в вузе прошел День открытых дверей, где все факультеты и институты презентовали свои программы, абитуриенты и родители смогли задать свои вопросы деканам и директорам, посетить аудитории и библиотеки, а также посетить мастер-классы. Специалисты приёмной комиссии организовали для абитуриентов консультации.

В ходе мероприятия исполняющий обязанности ректора Университета Лобачевского Олег Трофимов отметил, что в этом году исполняется 60 лет первому в стране факультету ВМК, правопреемником которого стал Институт информационных технологий,

математики и механики. Он также рассказал о работе Института клинической медицины, Высшей школе искусств и дизайна и напомнил, что Университет Лобачевского стал участник двух серьёзных проектов федерального уровня – “Приоритет 2030” по направлению “Исследовательское лидерство”, а также “Передовые инженерные школы” по направлению “Космическая связь, радиолокация и навигация”.

Гостями Дня открытых дверей ННГУ стали около 500 человек.