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Проект строительства в Нижнем Новгороде лаборатории для изучения инфекций прошел госэкспертизу. Информация об этом размещена Едином госреестре заключений.
Согласно информации, в Советском районе на улице Кулибина, 11 планируется построить лабораторию высокого уровня биологической безопасности для оперативной расшифровки и изучения опасных и неизвестных инфекций.
Застройщиком выступает ФБУ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области".
Проект разработали ООО "Топоснова" и ООО "Строительная компания "Гарант".
Положительное заключение экспертизы было выдано 24 марта.
Ранее сообщалось, что Нижегородский онкодиспансер вошел в топ-7 медорганизаций России по результатам оценки работы лаборатории.
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