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Общество

Проект строительства в Нижнем Новгороде лаборатории для изучения инфекций прошел госэкспертизу

27 марта 2023 13:08  [95] Общество

Фото: Роспотребнадзор по Нижегородской области, архив

Проект строительства в Нижнем Новгороде лаборатории для изучения инфекций прошел госэкспертизу. Информация об этом размещена Едином госреестре заключений.

Согласно информации, в Советском районе на улице Кулибина, 11 планируется построить лабораторию высокого уровня биологической безопасности для оперативной расшифровки и изучения опасных и неизвестных инфекций.

Застройщиком выступает ФБУ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области".

Проект разработали ООО "Топоснова" и ООО "Строительная компания "Гарант".

Положительное заключение экспертизы было выдано 24 марта.

Ранее сообщалось, что Нижегородский онкодиспансер вошел в топ-7 медорганизаций России по результатам оценки работы лаборатории.

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Теги:
Здравоохранение Строительство
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