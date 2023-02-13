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Общество

Движение троллейбусов по маршруту №13 в Нижнем Новгороде приостановят с 28 марта

27 марта 2023 15:25  [61] Общество
Фото: НИА “Нижний Новгород”

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Движение троллейбусов по маршруту №13 "Площадь Минина – микрорайон Щербинки-2" приостанавливается в Нижнем Новгороде с 28 марта в соответствии с уточненным графиком проведения строительных работ на газопроводе высокого давления на ул. Бекетова. Об этом сообщает Центр развития транспортных систем Нижегородской области.

Ранее сообщалось о временном закрытии с 25 марта троллейбусного движения по улице Бекетова, однако старт строительных работ на газопроводе высокого давления был перенесен на несколько дней, в связи с чем все это время троллейбус №13 продолжал курсировать по маршруту.

С 28 марта движение троллейбуса будет временно приостановлено – ориентировочно на один месяц. Точный срок действия ограничений будет зависеть от хода производства строительных работ.

 

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Теги:
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