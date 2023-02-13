Более 430 нарушений правил перевозки детей зафиксировано с начала года на дорогах Нижнего Новгорода Происшествия

Более 430 нарушений правил перевозки детей зафиксировали сотрудники ГИБДД с начала года на дорогах Нижнего Новгорода, сообщает городское ОГИБДД Управления МВД России.

Водители, нарушившие правила перевозки детей, привлечены к административной ответственности. Им выписан штраф в размере трех тысяч рублей.

Сотрудники ГИБДД напоминают нижегородцам о том, что дети в салоне автомобиля должны находится в удерживающем устройстве или же пристегнуты ремнем безопасности.

Стоит отметить, что только 2022 году на дорогах Нижнего Новгорода в ДТП пострадали более 50 детей-пассажиров, девять получили травмы различной степени тяжести, в том числе и в результате того, что не были пристегнуты. С начала же текущего года было зарегистрировано уже 10 ДТП, в которых 10 детей до 12 лет получили ранения.

Напомним, что в 20 по 31 марта в городе проходит комплекс мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма в период весенних школьных каникул.