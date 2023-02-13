Строительство четырех домов завершается в ЖК "Новинки Smart City" в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

Строительство четырех домов завершается в ЖК "Новинки Smart City" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Фонде развития территорий.

Согласно информации, после завершения строительства домов №2, 4, 23 и 31 будут восстановлены права права более 720 пострадавших дольщиков.

Сейчас в них ведутся фасадные работы, монтаж инженерных сетей, внутренняя отделка.

Также в домах №3, 5 и 29 продолжаются кровельные и кладочные работы. В этих дома идет остекление, монтаж систем канализации, водо- и теплоснабжения. В доме №1 строители проводят гидроизоляцию фундамента стен, монолитные и кладочные работы.

Всего строительство восьми корпусов ЖК "Новинки Smart City" завершают около 800 рабочих.

Ранее заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провели совещание по вопросам развития строительной отрасли и реализации инфраструктурных проектов в регионе.