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Двух организаторов порнографической студии осудят в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте Ленинского районного суда.
Согласно информации, в период с января 2018 года по августа 2021 года мужчина и женщина в квартире в Ленинском районе организовали студии, в которых были оборудованы изолированные комнаты с кроватями и веб-камерами, с которых велись прямые трансляции.
Также нижегородцы привлекли к производству порнографических материалов ряд моделей, которые во время онлайн-трансляций демонстрировали сексуальные отношения и обнаженные тела, а после окончания трансляций, сохраняли и распространяли их в интернете.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 242 ч. 3 п. "а", "б" УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов)
Ранее сообщалось, что двух нижегородцев оштрафовали за размещение свастики в соцсетях.
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