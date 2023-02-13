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Происшествия

Двух организаторов порнографической студии осудят в Нижнем Новгороде

28 марта 2023 16:10  [461] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Двух организаторов порнографической студии осудят в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте Ленинского районного суда.

Согласно информации, в период с января 2018 года по августа 2021 года мужчина и женщина в квартире в Ленинском районе организовали студии, в которых были оборудованы изолированные комнаты с кроватями и веб-камерами, с которых велись прямые трансляции.

Также нижегородцы привлекли к производству порнографических материалов ряд моделей, которые во время онлайн-трансляций демонстрировали сексуальные отношения и обнаженные тела, а после окончания трансляций, сохраняли и распространяли их в интернете.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 242 ч. 3 п. "а", "б" УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов)

Ранее сообщалось, что двух нижегородцев оштрафовали за размещение свастики в соцсетях.

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Теги:
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