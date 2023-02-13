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Политика

Игорь Комаров: "Мы будем приумножать наследие России"

28 марта 2023 18:34  [66] Политика
Фото: пресс-служба полпреда президента РФ в ПФО

Фото: пресс-служба полпреда президента РФ в ПФО

28 марта 2023 года в Нижнем Новгороде полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров принял участие в итоговом пленарном заедании окружной научно-методической конференции "Основы российской государственности". Организатором мероприятия выступил Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского (ННГУ) при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, российского общества "Знание" и правительства Нижегородской области.

Конференция в Нижнем Новгороде собрала более 130 участников из 30 вузов 12 регионов России. В течение двух дней представители научного сообщества - ректоры, проректоры, профессорско-преподавательский состав ведущих вузов Приволжского федерального округа - активно участвовали в доработке учебно-методических материалов для курса "Основы российской государственности", который планируется внедрить в учебную программу в соответствии с рекомендацией экспертного совета комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Наука" и с поручением президента РФ Владимира Путина.

Обращаясь к участникам мероприятия, полпред президента РФ в ПФО подчеркнул, что та работа, которую проводит Минобрнауки России, общество "Знание" вместе с представителями вузов, должна быть расширена и на сферу общего образования. 

"Очень важно, чтобы у нашей молодежи с детства сформировалось истинное видение истории, устройства мира, культуры и места нашей страны в процессе развития цивилизаций. В этом направлении вами проделана колоссальная работа по расстановке приоритетов, значимости и влиянию событий, личностей, достижений на становление и укрепление российской государственности. Хотелось бы, чтобы студенты, которые будут обучаться по этой программе, знали, что страна нуждается в них: они обязательно будут востребованы и смогут себя реализовать. Именно в нашей стране бурлит жизнь. Это показывает история России, ее традиции и, безусловно, достижения во всех без исключения сферах. Причем как прошлые, так и, уверен, будущие. И мы будем приумножать наследие России", - сказал Игорь Комаров.

Заместитель Министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова отметила, что курс "Основы российской государственности" систематизирует духовные и нравственные ценности, подчеркивая единство и сплочение - важную особенность всех россиян.

"Таких курсов на сегодняшний день нет. Появившись, он даст импульс для развития различных дисциплин и подчеркнет нашу российскую идентичность. Нижегородская область будет всячески содействовать тому, чтобы с содержанием курса ознакомились не только студенты, но и государственные и муниципальные служащие", - сказал заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

"Я искренне рад, что именно Университет Лобачевского стал в нашем регионе той площадкой, которая собрала экспертное сообщество. У нас сильные гуманитарные подразделения, и наше экспертное сообщество обладает полнотой компетенций для решения такой важной и ответственной задачи", – подчеркнул исполняющий обязанности ректора ННГУ Олег Трофимов.

На 10 апреля 2023 года намечено утверждение концепции курса "Основы российской государственности" комиссией при Министерстве образования и науки РФ.

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Теги:
Игорь Комаров ННГУ
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