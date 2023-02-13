Светофоры с голосовым озвучиванием названий улиц появятся в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Светофоры с голосовым озвучиванием названий улиц появятся в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, восемь устройств звукового и голосового информирования пешеходов установят на светофоре улиц Бекетова – Заярская. В этом районе находится школа-интернат для слепых и слабовидящих детей.

Как рассказал Юрий Шалабаев, устройства будут озвучивать название улицы, через которую разрешен переход. Сейчас в Нижнем Новгороде обустроены 25 устройств только звукового сопровождения сигнала перехода.

Как уточнили в МБУ "Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение Нижнего Новгорода", сейчас проходят торги по закупке оборудования, после чего начнутся монтажные работы.

Ранее сообщалось, что около 50 комплексов фиксации нарушений ПДД установят в Нижегородской области в 2023 году.