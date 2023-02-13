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Общество

Светофоры с голосовым озвучиванием названий улиц появятся в Нижнем Новгороде

29 марта 2023 10:31  [38] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Светофоры с голосовым озвучиванием названий улиц появятся в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, восемь устройств звукового и голосового информирования пешеходов установят на светофоре улиц Бекетова – Заярская. В этом районе находится школа-интернат для слепых и слабовидящих детей. 

Как рассказал Юрий Шалабаев, устройства будут озвучивать название улицы, через которую разрешен переход. Сейчас в Нижнем Новгороде обустроены 25 устройств только звукового сопровождения сигнала перехода.

Как уточнили в МБУ "Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение Нижнего Новгорода", сейчас проходят торги по закупке оборудования, после чего начнутся монтажные работы.

Ранее сообщалось, что около 50 комплексов фиксации нарушений ПДД установят в Нижегородской области в 2023 году.

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Теги:
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