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Общество

Строительство нового газопровода стартует в Нижнем Новгороде

29 марта 2023 17:46  [54] Общество

Строительство нового газопровода от улицы Ларины до центра города началось в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе "Газпром газораспределение Нижний Новгород".

Согласно информации, объект протяженностью 7,7 км строится по Программе развития газоснабжения и газификации Нижегородской области на 2021-2025 гг. Строительно-монтажные работы запланировано завершить в июле 2023 года.

Переходы через пр. Гагарина на двух участках трассы газопровода общей протяженностью 1,1 км будут выполнены методом горизонтально-наклонного бурения, что позволит не прекращать движения автотранспорта. Для выполнения строительных работ по ул. Бекетова потребуется частичное перекрытие автодороги.

"Новый газопровод увеличит пропускную способность сети газораспределения в Советском и Нижегородском районах, повысит надежность газоснабжения потребителей в центральной части города, создаст возможность подключения к газоснабжению перспективных потребителей в микрорайоне Большие Овраги, по улицам 3-я Ямская и М. Горького, а также позволит подключить ИТ-кампус и объекты перспективной застройки при развитии территорий Черниговской набережной от Канавинского до Молитовского моста", - отметил заместитель генерального директора по строительству и инвестициям ООО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" Алексей Воробьев.

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Теги:
Газопровод Строительство
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