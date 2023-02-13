Строительство нового газопровода стартует в Нижнем Новгороде Общество

Строительство нового газопровода от улицы Ларины до центра города началось в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе "Газпром газораспределение Нижний Новгород".

Согласно информации, объект протяженностью 7,7 км строится по Программе развития газоснабжения и газификации Нижегородской области на 2021-2025 гг. Строительно-монтажные работы запланировано завершить в июле 2023 года.

Переходы через пр. Гагарина на двух участках трассы газопровода общей протяженностью 1,1 км будут выполнены методом горизонтально-наклонного бурения, что позволит не прекращать движения автотранспорта. Для выполнения строительных работ по ул. Бекетова потребуется частичное перекрытие автодороги.

"Новый газопровод увеличит пропускную способность сети газораспределения в Советском и Нижегородском районах, повысит надежность газоснабжения потребителей в центральной части города, создаст возможность подключения к газоснабжению перспективных потребителей в микрорайоне Большие Овраги, по улицам 3-я Ямская и М. Горького, а также позволит подключить ИТ-кампус и объекты перспективной застройки при развитии территорий Черниговской набережной от Канавинского до Молитовского моста", - отметил заместитель генерального директора по строительству и инвестициям ООО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" Алексей Воробьев.