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Происшествия

Более 150 свертков с героином изъяли нижегородские полицейские у уроженца Средней Азии

30 марта 2023 11:12  [96] Происшествия

Более 150 свертков с героином изъяли нижегородские полицейские у уроженца Средней Азии, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Полицейские в Автозаводском районе областного центра задержали мужчину по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков. При нем на момент задержания были 24 свертка с неизвестным веществом внутри. Эксперты криминалисты установили, что в свертках находится героин, общей массой 6,747 гр.

В арендуемой квартире в Московском районе Нижнего Новгорода, где проживал мужчина, были обнаружены и изъяты 132 свёртка, весы, банковские карты, три водительских удостоверения, а также виды на жительство в трёх странах ближнего зарубежья.

Кроме того, при проведении оперативных мероприятий было обнаружено еще 11 закладок в Автозаводском районе. Мужчина признался, что занимался сбытом наркотиков.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Мужчине может быть назначено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

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Теги:
МВД Наркотики
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