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Происшествия

Перебравшегося по льдинам на остров под метромостом мужчину спасли в Нижнем Новгороде

30 марта 2023 16:36  [70] Происшествия

Перебравшегося по льдинам на остров Гребнёвские пески под метромостом мужчину спасли в Нижнем Новгороде.

Как сообщает МКУ "Управление ГОЧС города Нижнего Новгорода", 29 марта поступило сообщение о том, что на льдине к Канавинскому мосту плывет мужчина. На место выехал аварийно-спасательный отряд, которые затем, надев гидрокостюмы, направились со средствами спасения к человеку на льдине.

Стоит отметить, что мужчина на контакт со спасателями не шел, а начал перебегать по льдинам, направляясь к острову под Канавинским мостом Нижнего Новгорода. Спасатели действовали и с воды, и с острова. Мужчина был спасен и доставлен на лодке на берег, где был передан сотрудникам службы оперативного реагирования.

Спасатели напоминают, что в период весеннего паводка и ледохода запрещается: выходить на водоемы и использовать плавсредства, стоять на обрывистом берегу, ходить по льдинам и кататься на них.

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Теги:
МЧС Паводок
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