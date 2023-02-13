Перебравшегося по льдинам на остров под метромостом мужчину спасли в Нижнем Новгороде Происшествия

Перебравшегося по льдинам на остров Гребнёвские пески под метромостом мужчину спасли в Нижнем Новгороде.

Как сообщает МКУ "Управление ГОЧС города Нижнего Новгорода", 29 марта поступило сообщение о том, что на льдине к Канавинскому мосту плывет мужчина. На место выехал аварийно-спасательный отряд, которые затем, надев гидрокостюмы, направились со средствами спасения к человеку на льдине.

Стоит отметить, что мужчина на контакт со спасателями не шел, а начал перебегать по льдинам, направляясь к острову под Канавинским мостом Нижнего Новгорода. Спасатели действовали и с воды, и с острова. Мужчина был спасен и доставлен на лодке на берег, где был передан сотрудникам службы оперативного реагирования.

Спасатели напоминают, что в период весеннего паводка и ледохода запрещается: выходить на водоемы и использовать плавсредства, стоять на обрывистом берегу, ходить по льдинам и кататься на них.