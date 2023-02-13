НГХМ стал музеем года по версии The Art Newspaper Russia
Уличных художников приглашают к участию в фестивале "ФормART"
Маршруты трамваев изменят из-за реконструкции путей на пр.Гагарина
Гастрофестиваль "Да, шеф" пройдёт в Нижнем Новгороде 5-6 августа
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Культура и отдых
30 марта 2023 18:58  [103] Экскурсии на электромобилях по Нижегородскому кремлю возобновятся с 1 апреля
30 марта 2023 18:35  [84] "День Рахманинова" пройдет в учреждениях культуры Нижегородской области
29 марта 2023 15:58  [218] Едим не дома: Wink покажет новый документальный сериал Сергея Минаева "Рестораны Москвы"
29 марта 2023 13:23  [383] Нижегородские учреждения культуры станут сотрудничать с Национальным открытым чемпионатом творческих компетенций ArtMasters
28 марта 2023 13:19  [360] АРТ-фестиваль "Роза Ветров" пройдёт в Нижнем Новгороде
28 марта 2023 10:41  [346] Нижегородские учреждения культуры подготовили более 100 мероприятий к 155-летию Максима Горького
27 марта 2023 17:50  [293] Победители фестиваля "Театральное Приволжье" названы в Ижевске
27 марта 2023 15:43  [317] Нижегородцы смогут бесплатно посетить музей им. Горького в день рождения писателя 28 марта
24 марта 2023 16:31  [534] Нижегородскую театральную постановку "Орфей и Эвридика" представили в концертном зале Московской филармонии
24 марта 2023 11:46  [502] Выставка фоторабот космонавта МКС откроется в Нижнем Новгороде 24 марта
Культура и отдых

Экскурсии на электромобилях по Нижегородскому кремлю возобновятся с 1 апреля

30 марта 2023 18:58  [103] Культура и отдых
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Экскурсии для нижегородцев и гостей региона на электромобилях по территории кремля в Нижнем Новгороде вновь станут доступны с 1 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского правительства.

Согласно информации, участники экскурсии узнают об истории Нижнего Новгорода и его главной достопримечательности - Нижегородском кремле.

Маршрут электромобиля охватывает все знаковые места и памятники, расположенные в кремле.

Как рассказал управляющий делами правительства Нижегородской области Тимофей Шульга, в минувшем году на данных экскурсиях побывали почти 13 тысяч человек, в том числе почти 2,2 тыс. детей и 3,5 тыс. пенсионеров. Также бесплатные социальные экскурсии в минувшем году провели для детей из ДНР и ЛНР, а также граждан с ограниченными возможностями здоровья.

График работы мобильных экскурсий в апреле: со среды по воскресенье, с 10 до 19:00.

Билеты на мобильные экскурсии можно приобрести в сувенирной лавке Кремля около Никольской башни и Елового сквера. Действуют возрастные ограничения: дети младше 3-х лет на экскурсию не допускаются, а с 3-х до 12 лет могут посетить экскурсию только в сопровождении взрослых.

Ранее сообщалось, что новая шестичасовая экскурсия по Кремлю и городу появилась в Нижнем Новгороде.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Кремль Экскурсия
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Концерт группы Кино в Нижнем Новгороде: тур к 60-летию Виктора Цоя
13 февраля 2023 16:03Концерт группы "Кино" в Нижнем Новгороде: тур к 60-летию Виктора Цоя
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph