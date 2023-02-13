Экскурсии на электромобилях по Нижегородскому кремлю возобновятся с 1 апреля Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Экскурсии для нижегородцев и гостей региона на электромобилях по территории кремля в Нижнем Новгороде вновь станут доступны с 1 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского правительства.

Согласно информации, участники экскурсии узнают об истории Нижнего Новгорода и его главной достопримечательности - Нижегородском кремле.

Маршрут электромобиля охватывает все знаковые места и памятники, расположенные в кремле.

Как рассказал управляющий делами правительства Нижегородской области Тимофей Шульга, в минувшем году на данных экскурсиях побывали почти 13 тысяч человек, в том числе почти 2,2 тыс. детей и 3,5 тыс. пенсионеров. Также бесплатные социальные экскурсии в минувшем году провели для детей из ДНР и ЛНР, а также граждан с ограниченными возможностями здоровья.

График работы мобильных экскурсий в апреле: со среды по воскресенье, с 10 до 19:00.

Билеты на мобильные экскурсии можно приобрести в сувенирной лавке Кремля около Никольской башни и Елового сквера. Действуют возрастные ограничения: дети младше 3-х лет на экскурсию не допускаются, а с 3-х до 12 лет могут посетить экскурсию только в сопровождении взрослых.

Ранее сообщалось, что новая шестичасовая экскурсия по Кремлю и городу появилась в Нижнем Новгороде.