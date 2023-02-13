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Общество

Товарищеский матч по хоккею между командами "Молодой Гвардии" и "Юнармии" прошел в Нижнем Новгороде

31 марта 2023 13:25  [88] Общество
Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

В Нижнем Новгороде команды "Молодой Гвардии Единой России" и "Юнармии" встретились на льду Дворца спорта "Нагорный". Матч по хоккею был приурочен ко Дню войск национальной гвардии. Сборную "Гвардейская машина" представили молодогвардейцы из Нижнего Новгорода и районов области.

"Спорт является важнейшей частью воспитания молодого поколения. А развитие детско-юношеского спорта всегда было одной из приоритетных задач и по партийной, и по депутатской линии. Это уже второй матч, который проходит в таком формате, полагаю, что традиция продолжится, а мы всегда поддержим все спортивные начинания наших молодых активистов", - отметил депутат Законодательного собрания Нижегородской области, секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Советского района Юрий Балашов, приветствуя участников игры.  

Игра получилась напряженной и зрелищной. Болельщики речевками и флагами активно поддерживали обе команды. Сборные армейцев и гвардейцев боролись за каждую забитую шайбу. Первые два периода лидировали армейцы, в третьем периоде гвардейцы сравняли счет. Основное время матча закончилось со счетом 5:5, по серии буллитов победу одержали армейцы со счетом 7:6.
 
"Товарищеские хоккейные матчи, направленные на патриотическое и спортивное воспитание, стали у нас доброй традицией. Хочу поблагодарить всех, кто пришел и поддержал команды! Присоединяйтесь к спорту и будьте настоящими патриотами!", – поделился член регионального штаба "Молодой Гвардии Единой России" Кирилл Данилин.

По окончании игры команде-победителю вручили Кубок, также все игроки получили памятные подарки от "Единой России".
 

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Теги:
Единая Россия Спорт
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