Форум молодежи "Межкультурный диалог" открылся в Нижнем Новгороде Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Форум студенческой молодежи "Межкультурный диалог" открылся в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Согласно информации, в открытии форума приняли участие представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов, директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева, ректор НГЛУ им. Добролюбова Жанна Никонова.

Директор департамента социальных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижнего Новгорода Артур Штоян рассказал, что на форуме будут рассматриваться вопросы истории, политики, международных отношений, изучения языков.

"В рамках форума реализуется модель ООН. Участники из разных стран будут разбирать актуальные вопросы, например, развитие африканского континента, проблемы экологии", - добавил он.

"Межкультурный диалог" ранее стал победителем городского конкурса молодёжных проектов "Молодой Нижний". Глава города Юрий Шалабаев в этом году принял решение увеличить финансирование конкурса.

"Приятно, что количество иностранных студентов у нас увеличивается. Говорят о какой-то изоляции Российской Федерации, но у нас всё больше и больше иностранных участников, у нас всё больше побратимов, партнёров. Основное направление работы сейчас - Восток, Юго-Восток, Африка, Латинская Америка, страны Арабского мира, СНГ", - отметил Сергей Малов.

Ранее сообщалось, что Нижегородская ярмарка станет основной площадкой Первого всероссийского форума Росмолодежи "Пик возможностей".