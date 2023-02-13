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Общество

Движение транспорта на участке улицы Семашко Нижнего Новгорода ограничат до 27 мая

31 марта 2023 16:29  [94] Общество

Движение транспорта на участке улицы Семашко Нижнего Новгорода ограничат до 27 мая, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Временное ограничение движения автомобилей вводится с 06:00 3 апреля до 18:00 27 мая на участке улицы Семашко – между домами №20 по улице Минина и №2 по улице Семашко. Ограничения вводятся в связи с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях.

Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим участкам улицы.

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Теги:
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