Движение транспорта на участке улицы Семашко Нижнего Новгорода ограничат до 27 мая Общество

Движение транспорта на участке улицы Семашко Нижнего Новгорода ограничат до 27 мая, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Временное ограничение движения автомобилей вводится с 06:00 3 апреля до 18:00 27 мая на участке улицы Семашко – между домами №20 по улице Минина и №2 по улице Семашко. Ограничения вводятся в связи с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях.

Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим участкам улицы.