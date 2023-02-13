Кинофестиваль "Горький fest" пройдёт в Нижнем Новгороде 7-13 июля
Уличных художников приглашают к участию в фестивале "ФормART"
НГХМ стал музеем года по версии The Art Newspaper Russia
Маршруты трамваев изменят из-за реконструкции путей на пр.Гагарина
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
03 апреля 2023 09:39  [49] Антинаркотическая операция "Дети России" пройдёт в Нижегородской области с 3 по 12 апреля
03 апреля 2023 09:14  [109] Дома в четырёх районах Нижнего Новгорода частично останутся без электричества 3 апреля
02 апреля 2023 19:42  [290] Более 36 млн рублей выделено на благоустройство Волжской набережной в Нижнем Новгороде
02 апреля 2023 13:05  [249] Нижегородские пенсионеры и льготники смогут обратиться за бесплатной юридической консультацией
02 апреля 2023 12:40  [239] Нижегородская телебашня включит праздничную подсветку в День единения народов России и Белоруссии
01 апреля 2023 16:21  [383] Трамвай "МиНиН" запустили по 8 маршруту в Нижнем Новгороде
01 апреля 2023 13:57  [407] Аппарат радиотерапии последнего поколения ввели в эксплуатацию в Нижегородском областном онкодиспансере
01 апреля 2023 12:23  [929] Орден Мужества вручили вдове героя Кирилла Дадашева
01 апреля 2023 10:43  [384] Девять значимых объектов Нижегородской области будут подсвечены синим цветом 2 апреля
01 апреля 2023 09:14  [417] Метрологи ЦСМ Росстандарта бесплатно проверят точность работы тонометров нижегородцев
Общество

Дома в четырёх районах Нижнего Новгорода частично останутся без электричества 3 апреля

03 апреля 2023 09:14  [109] Общество

Ряд домов в нескольких районах Нижнего Новгорода частично отключен от систем ЖКХ 3 апреля в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Приокском районе анонсированы самые масштабные отключения. Так, с 8:00 до 17:00 электричество будет отключено по следующим адресам: ул. Ботаническая, 1а, 1, 2, 3, 3а, 4а, 4, 5, 6, 6а, 7, 7а, 8а, 9, 10, 10б, 11, 12, 13, 15; ул. Ботанический Сад - все дома; ул. Ленская - все дома; ул. Монтажная, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 43а, 45, 47; ул. Нижне-Валдайская, 25, 26, 28, 29, 30; ул. Покровского, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64; ул. Сосновская, 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 20; ул. Холмогорская - все дома; ул. Шарьинская - все дома; ул. Шуйская - все дома.

В Сормовском районе с 9:00 до 17:00 свет будет отключен на улице Мокроусова в домах № 2, 4, 6 и на улице Светлоярской в многоквартирном доме № 25. Кроме того, с 10:00 до 11:00 полностью будет обесточена улица 2-я Стройка.

В Нижегородском районе света не будет на Верхне-Волжской набережной в зданиях № 10, 11, 12, а также на улице Минина в домах под номерами 3а, 3д, 5, 5а, 5б, 22. Отключение электропитания произойдёт с 9:00 до 17:00.

В Автозаводском районе с 9:00 до 17:00 света не будет на проспекте Ильича, 6, 8, 10.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Городское хозяйство ЖКХ Электроэнергия
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Концерт группы Кино в Нижнем Новгороде: тур к 60-летию Виктора Цоя
13 февраля 2023 16:03Концерт группы "Кино" в Нижнем Новгороде: тур к 60-летию Виктора Цоя
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph