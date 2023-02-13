Дома в четырёх районах Нижнего Новгорода частично останутся без электричества 3 апреля Общество

Ряд домов в нескольких районах Нижнего Новгорода частично отключен от систем ЖКХ 3 апреля в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Приокском районе анонсированы самые масштабные отключения. Так, с 8:00 до 17:00 электричество будет отключено по следующим адресам: ул. Ботаническая, 1а, 1, 2, 3, 3а, 4а, 4, 5, 6, 6а, 7, 7а, 8а, 9, 10, 10б, 11, 12, 13, 15; ул. Ботанический Сад - все дома; ул. Ленская - все дома; ул. Монтажная, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 43а, 45, 47; ул. Нижне-Валдайская, 25, 26, 28, 29, 30; ул. Покровского, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64; ул. Сосновская, 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 20; ул. Холмогорская - все дома; ул. Шарьинская - все дома; ул. Шуйская - все дома.

В Сормовском районе с 9:00 до 17:00 свет будет отключен на улице Мокроусова в домах № 2, 4, 6 и на улице Светлоярской в многоквартирном доме № 25. Кроме того, с 10:00 до 11:00 полностью будет обесточена улица 2-я Стройка.

В Нижегородском районе света не будет на Верхне-Волжской набережной в зданиях № 10, 11, 12, а также на улице Минина в домах под номерами 3а, 3д, 5, 5а, 5б, 22. Отключение электропитания произойдёт с 9:00 до 17:00.

В Автозаводском районе с 9:00 до 17:00 света не будет на проспекте Ильича, 6, 8, 10.