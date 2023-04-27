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Общество

Евгений Люлин: Профессия пожарного пользуется заслуженным уважением

30 апреля 2023 09:00  [84] Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин поздравляет пожарных с профессиональным праздником. Текст поздравления распространила пресс-служба нижегородского парламента.

"Уважаемые друзья!
Поздравляю с профессиональным праздником сотрудников пожарной охраны!
Профессия пожарного пользуется заслуженным уважением. Ведь именно вы первыми вступаете в схватку с огнем! От вашего мужества и профессионализма зависит не только сохранность имущества, но и самое ценное – человеческие жизни!

Служба пожарной охраны имеет в России большие традиции - ведёт свою историю со времен царя Алексея Михайловича. С тех пор прошло почти четыре века, однако труд пожарных остался таким же опасным занятием. Вы всегда готовы прийти на помощь тем, кто оказался во власти огненной стихии. Наверное, поэтому вас иногда уважительно называют красивым словом "огнеборцы"!

Пусть в вашей жизни будет побольше спокойных дней и поменьше выездов на пожары! Примите самые искренние и добрые пожелания радости, счастья, семейного благополучия!" – говорится в заключительной части поздравления.

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Теги:
Евгений Люлин Пожар Праздники
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