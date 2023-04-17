Евгений Люлин: Органы местного самоуправления в системе власти находятся ближе всех к человеку Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин поздравляет нижегородцев с Днем местного управления. Текст поздравления распространила пресс-служба нижегородского парламента.

"Уважаемые друзья!

Поздравляю вас с Днём местного самоуправления!

Органы местного самоуправления в системе власти находятся ближе всех к человеку. Именно от них зависит эффективное решение задач развития ЖКХ, благоустройство наших городов и сел, обновление социальной инфраструктуры, улучшение работы больниц и школ, сохранение исторических и культурных традиций.

По мере развития гражданского общества, роль и значение местного самоуправления возрастают. Всё популярнее становится участие в программе инициативного бюджетирования «Вам решать!», где население выступает в качестве соинвестора проектов благоустройства и строительства – в результате, меняется менталитет людей, растут их сознательность и ответственность.

Главной составляющей успеха в работе органов МСУ по-прежнему остаются кадры – честные, искренние, преданные своему родному краю, отстаивающие его интересы профессионалы. Желаю им успешного воплощения в жизнь проектов на благо людей!" – отмечается в заключительной части поздравления.