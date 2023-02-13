Карантинный трипс выявили в партии кинзы в Нижнем Новгороде Общество

Карантинный цветочный трипс выявили в партии кинзы в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба лаборатории ФГБУ "ВНИИЗЖ".

Специалисты лаборатории для установления фитосанитарного состояния исследовали лук, щавель, шпинат, укроп, петрушку, салат, розмарин, рукколу, мяту и кинзу, произведенных в Азербайджане и Узбекистане. В ходе лабораторных испытаний в партии кинзы был обнаружен калифорнийский трипс, который является вредителем овощных и декоративных культур в тепличных хозяйствах.

Стоит отметить, что в других партиях зелени вредители не были обнаружены.

СПРАВКА:

Калифорнийский цветочный трипс повреждает более 250 видов растений.

В процессе питания трипсов тканями растений на них, чаще на нижней стороне листа, появляется так называемая "серебристая штриховатость", которая возникает в связи с попадаем воздуха в разрушенные ткани растения. Кроме того, трипс переносит опасные вирусные заболевания – пятнистого некротического увядания бальзаминов и пятнистого увядания томатов.