Фонтан на площади Минина Нижнего Новгорода откроется в последнюю пятницу апреля Общество

Фото: Нижегородский водоканал

Фонтан на площади Минина Нижнего Новгорода откроется в последнюю пятницу апреля. В честь открытия главного городского фонтана АО "Нижегородский водоканал" объявил о старте акции "Встречаемся у фонтана", сообщает пресс-служба предприятия.

АО "Нижегородский водоканал" в рамках акции "Встречаемся у фонтана" предлагает нижегородцам поделиться личными историями, которые связаны с фонтаном на площади Минина и Пожарского. Организаторы отмечают, что это могут быть как романтические истории (всем известно, что главный городской фонтан – место встреч и свиданий), так и просто интересные истории, связанные с одной из главных и старейших городских достопримечательностей. Наличие иллюстраций и фото приветствуется. Авторы трёх лучших рассказов получат памятные призы от АО "Нижегородский водоканал", а сами истории появятся в корпоративных медиа компании и средствах массовой информации региона.



Для участия в акции необходимо направить свою историю и иллюстрации (при наличии) с пометкой "Конкурс "У фонтана" на адрес пресс-службы АО "Нижегородский водоканал" press@vodokanal-nn.ru или в личные сообщения сообщества компании в социальной сети Вконтакте (https://vk.com/vodokanalnn). Истории, опубликованные в комментариях сообщества к участию в конкурсе приняты не будут. Также будут отклонены истории, содержащие нецензурную брань, признаки призывов к осуществлению экстремистской деятельности, возбуждения ненависти по какому-либо признаку, вражды, унижения чести и достоинства человека.



Акция проходит в преддверии традиционного мероприятия АО "Нижегородский водоканал" - торжественного запуска фонтана на площади Минина и Пожарского, которое проводится в последнюю пятницу апреля. Ежегодно открытию предшествует серьезная работа по расконсервации фонтана, ревизии оборудования и пуско-наладке.