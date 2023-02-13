Пожилая супружеская пара из Нижнего Новгорода перевела мошенникам более 2 млн рублей Происшествия

Пожилая супружеская пара из Канавинского района Нижнего Новгорода перевела мошенникам более 2 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

В отдел полиции района обратилась супружеская пара пенсионеров, они рассказали, что 71-летней женщина поступил звонок якобы от сотрудника правоохранительных органов, который сообщил, что на ее имя неизвестные злоумышленники пытаются взять кредит. Для пресечения преступных действий звонивший настойчиво рекомендовал оформить денежный заём в банке и перевести всё через терминал на продиктованный им счет.

Пенсионерка посетила шесть банков, оформила кредиты и перевела звонившему 1183400 рублей. После этого, мужчина сообщил, что сбережениям ее мужа также грозит опасность. 69-летний мужчина также перевел 1079000 рублей, из которых полмиллиона рублей являлись личными накоплениями пенсионеров, остальная часть взята в кредит.

По обоим фактам следствием возбуждены уголовные дела.

Нижегородские полицейские в очередной раз предупреждают жителей региона быть бдительными, отметив при этом, что сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не звонят и не сообщают о финансовых операциях по счетам.