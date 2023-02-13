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Общество

Жители Нижнего Новгорода могут почтить память Владлена Татарского, погибшего в результате теракта в Петербурге

04 апреля 2023 12:33  [105] Общество
Фото: пресс-служба НРО партии Единая Россия

Фото: пресс-служба НРО партии Единая Россия

Мемориал в память о Владлене Татарском, погибшем в результате взрыва во время творческой встречи в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, установили активисты "Молодой гвардии Единой России" в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба НРО партии "Единая Россия".

Все желающие 4 апреля до 20:00 могут возложить цветы и почтить память погибшего у Нижегородского государственного академического театра драмы имени М. Горького, где создан мемориал, у которого выставлен почетный караул из активистов.

"Владлен Татарский с первых дней борьбы за освобождение Донбасса от фашизма показывал правду о бесчеловечных преступлениях украинской хунты. По предварительным данным следствия, следы исполнителей ведут на территорию Украины. Однако мы считаем террористами и тех, кто поддерживает украинскую хунту, снабжает их деньгами, оружием, разведданными. Террористам нас не запугать, их цели не будут достигнуты. Победа будет за нами! А Владлен Татарский останется в памяти как человек, который погиб за свободу", - отметил руководитель регионального отделения "Молодой Гвардии" Роман Зыков.

Напомним, Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин) родом из Донбасса. Участвовал в боевых действиях с 2014 года. Освещал специальную военную операцию России на Украине. На его телеграм-канал подписаны свыше 500 тысяч пользователей.
2 апреля журналист погиб после вручения ему статуэтки со спрятанной внутри бомбой во время творческой встречи в кафе в Петербурге. Статуэтку журналисту подарила 26-летняя Дарья Трепова. Осколки устройства ранили множество гостей, среди них трое подростков.

По последним данным, пять человек находятся в тяжелом состоянии, девятерых отпустили на лечение домой, остальные получили травмы легкой и средней степени тяжести.

СК РФ располагает данными, что организация теракта в кафе Петербурга велась с территории Украины. СК переквалифицировал уголовное дело о взрыве на террористический акт.

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Теги:
Единая Россия партии СВО
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