Герман Карачевский: При замене троллейбусов на электробусы необходимо сохранить привычные маршруты Общество

"При замене троллейбусов на электробусы необходимо сохранить привычные и комфортные маршруты для нижегородцев", - заявил председатель постоянной комиссии по экологии, зампред комиссии по транспорту Гордумы Нижнего Новгорода, говоря о решении заменить большую часть старых троллейбусов на электробусы. Комментарий депутата распространила пресс-служба городской Думы.

Напомним, что Правительство РФ одобрило заявку на получение субсидии в рамках развития городского электротранспорта Нижегородской области.

Как подчеркнул Герман Карачевский, "необходимость в модернизации электротранспорта назрела уже давно". Он добавил, что троллейбусы - один из любимых видов транспорта нижегородцев, но необходимо двигаться дальше, и с появлением электробусов польза для горожан будет видимой и ощутимой.

По его словам, электробусы - более мобильный и наиболее комфортабельный вид транспорта и, что немаловажно, - экологичный. "Для больших городов, таких как Нижний Новгород, это имеет большое значение. Здесь есть еще один немаловажный аспект - нужно создать инфраструктуру для их обслуживания. На мой взгляд, существующая база Нижегородэлектротранса вполне позволяет это сделать", - отметил депутат Гордумы, добавив, что есть электрические мощности, которые дают возможность своевременно и быстро заряжать электробусы.

В заключение Герман Карачев ский добавил, что конструкция электробуса позволяет развивать маршрутную схему без дополнительного финансирования, как это было бы в случае использования троллейбусов. "В то же время при замене троллейбусов на электробусы необходимо сохранить привычные и комфортные маршруты для нижегородцев", - подытожил он.