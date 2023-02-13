Троллейбусы в Нижнем Новгороде заменят на электробусы
Кинофестиваль "Горький fest" пройдёт в Нижнем Новгороде 7-13 июля
Ограничения рыболовства на водоёмах Нижегородской области с 1 апреля
Дорожные работы на трассе М-7 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
04 апреля 2023 14:28  [76] Герман Карачевский: При замене троллейбусов на электробусы необходимо сохранить привычные маршруты
04 апреля 2023 14:09  [114] Финансирование высокотехнологичной медпомощи по ОМС в Нижегородской области в 2023 году увеличат на 30%
04 апреля 2023 13:54  [127] Артём Кавинов: "Передали нашим парням на передовой посылки и весточки от родных со всего нижегородского севера"
04 апреля 2023 13:36  [106] Нижегородская область претендует на звание самого востребованного региона для молодёжного туризма
04 апреля 2023 13:13  [106] Нижегородская область полностью готова к пожароопасному сезону
04 апреля 2023 13:01  [182] Расписание нескольких поездов из Нижнего Новгорода будет изменено с 10 апреля
04 апреля 2023 12:48  [131] Почти 120 тысяч нижегородцев уже проголосовали за проекты благоустройства в рамках проекта "Вам решать!"
04 апреля 2023 12:33  [145] Жители Нижнего Новгорода могут почтить память Владлена Татарского, погибшего в результате теракта в Петербурге
04 апреля 2023 12:27  [112] Более 300 мероприятий для детей с РАС и их родителей пройдет в Нижегородской области в этом месяце
04 апреля 2023 12:02  [138] Фальсификаты сливочного масла и сметаны поставлялись в Нижегородскую область из Владимирской
Общество

Герман Карачевский: При замене троллейбусов на электробусы необходимо сохранить привычные маршруты

04 апреля 2023 14:28  [76] Общество

"При замене троллейбусов на электробусы необходимо сохранить привычные и комфортные маршруты для нижегородцев", - заявил председатель постоянной комиссии по экологии, зампред комиссии по транспорту Гордумы Нижнего Новгорода, говоря о решении заменить большую часть старых троллейбусов на электробусы. Комментарий депутата распространила пресс-служба городской Думы.

Напомним, что Правительство РФ одобрило заявку на получение субсидии в рамках развития городского электротранспорта Нижегородской области.

Как подчеркнул Герман Карачевский, "необходимость в модернизации электротранспорта назрела уже давно". Он добавил, что троллейбусы - один из любимых видов транспорта нижегородцев, но необходимо двигаться дальше, и с появлением электробусов польза для горожан будет видимой и ощутимой.

По его словам, электробусы - более мобильный и наиболее комфортабельный вид транспорта и, что немаловажно, - экологичный. "Для больших городов, таких как Нижний Новгород, это имеет большое значение. Здесь есть еще один немаловажный аспект - нужно создать инфраструктуру для их обслуживания. На мой взгляд, существующая база Нижегородэлектротранса вполне позволяет это сделать", - отметил депутат Гордумы, добавив, что есть электрические мощности, которые дают возможность своевременно и быстро заряжать электробусы.

В заключение Герман Карачев ский добавил, что конструкция электробуса позволяет развивать маршрутную схему без дополнительного финансирования, как это было бы в случае использования троллейбусов. "В то же время при замене троллейбусов на электробусы необходимо сохранить привычные и комфортные маршруты для нижегородцев", - подытожил он.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Гордума Депутаты Транспорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Концерт группы Кино в Нижнем Новгороде: тур к 60-летию Виктора Цоя
13 февраля 2023 16:03Концерт группы "Кино" в Нижнем Новгороде: тур к 60-летию Виктора Цоя
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph