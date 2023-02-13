Спартакиада пенсионеров впервые за долгие годы пройдет в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба отделения Союза пенсионеров Нижнего Новгорода

Спартакиада пенсионеров впервые за долгие годы пройдет в Нижнем Новгороде, сообщил председатель городского отделения Союза пенсионеров, руководитель проекта "Мост дружбы" НРО "Союза пенсионеров России" Александр Кулигин.

Он отметил, что в рамках рабочей встречи с директором департамента физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода Антоном Ермаковым была достигнута договоренность о проведении городской спартакиады среди пенсионеров.

"В настоящее время нами начаты подготовительные мероприятия, а сама спартакиада планируется на конец апреля – май", - добавил Александр Кулигин, отметив, что последний раз городская спартакиада пенсионеров проходила в 2014 году.

В рамках спартакиады состоятся спортивные мероприятия, а также будут проведены турниры по боулингу и шахматам. Участие в спортивных мероприятиях примут команды всех районов Нижнего Новгорода.

Напомним, что спартакиада пенсионеров Нижегородской области уже стала традиционной. Она проводится в рамках партийного проекта "Единой России" "Старшее поколение". В рамках состязаний пенсионеры соревнуются в легкой атлетике, плавании, стрельбе, дартсе, сдаче норм ГТО и настольном теннисе.

Спартакиада пенсионеров России – спортивное мероприятие для лиц старшего возраста. Соревнования проводятся в целях популяризации физкультуры и спорта как фактора активного долголетия, а также привлечения людей старшего возраста к систематическим занятиям физической культурой и спортом.