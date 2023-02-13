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Культура и отдых

Фестиваль песни имени Бориса Мокроусова "На Волге широкой…" пройдет в августе в Нижнем Новгороде

04 апреля 2023 16:49  [102] Культура и отдых

Фестиваль песни имени Бориса Мокроусова "На Волге широкой…" пройдет в августе в Нижнем Новгороде по инициативе председателя городской Думы Олега Лавричева, сообщает пресс-служба Гордумы.

В сообщении говорится, что 4 апреля Олег Лавричев провел первое заседание оргкомитета по подготовке и проведению фестиваля песни имени Бориса Мокроусова "На Волге широкой…". В состав оргкомитета также вошли депутаты городской Думы Нижнего Новгорода, представители министерства культуры Нижегородской области, департамента культуры администрации города, Общественной палаты Нижнего Новгорода, администрации Вязниковского района Владимирской области, учреждений культуры и музыкального образования Нижнего Новгорода.

Кроме этого, в состав оргкомитета вошли внук композитора Бориса Мокроусова Максим Мокроусов и внучка поэта-песенника Алексея Фатьянова Анна Китина. В июле 2022 года они обратились к Олегу Лавричеву с идеей организации фестиваля песни имени Бориса Мокроусова по аналогии с Всероссийским Фатьяновским праздником поэзии и песни, который уже полвека проводится в Вязниках. Олег Лавричев посетил фестиваль и лично ознакомился с вопросами его организации и проведения.

"Идею мы подсмотрели в Вязниках, где на родине Алексея Фатьянова, проводится одноименный фестиваль поэзии и песни. В этом году он пройдет уже в 50 раз. Так как Алексей Фатьянов и Борис Мокроусов работали в содружестве и написали совместно много песен, мы решили, что нечто подобное должно происходить и на высоком берегу Волги", – сказал Олег Лавричев, добавив, что фестиваль пройдет 11-12 августа на восстановленной к 800-летию Нижнего Новгорода сцене "Ракушка" на территории Александровского сада.

По его словам, фестиваль станет знаковым культурным событием Нижегородской области и внесет весомый вклад в развитие культурной жизни региона.

Глава администрации Вязниковского района Владимирской области, член организационного комитета Всероссийского Фатьяновского фестиваля поэзии и песни
Игорь Зинин рассказал о ключевых вопросах организации мероприятия.

"Фестиваль очень популярен не только среди местных жителей, но и гостей со всех регионов России. Традиционно он собирает около 15 тысяч участников. В этом году в рамках Всероссийского Фатьяновского праздника пройдет еще и творческий конкурс", – сказал он.

В свою очередь председатель Общественной палаты Нижнего Новгорода Сергей Горин выступил с идеей проводить фестиваль в течение нескольких дней в районных центрах Нижегородской области.

"К работе нужно подключить районы нашего края, где люди помнят и поют русские песни. Это мероприятие будет направлено на привлечение внимания к творчеству Алексея Фатьянова и Бориса Мокроусова, прежде всего, у молодежи", – отметил он.
Генеральный директор "Культурного центра имени поэта А.И. Фатьянова", внучка поэта Алексея Фатьянова Анна Китина поддержала эту идею и предложила организовать творческие встречи и концерты в районах Нижнего Новгорода и Нижегородской области в дни фестиваля, а в заключительный день собраться на площадке "Ракушки".

Директор БПОУ "Нижегородское музыкальное училище (колледж) имени М.А. Балакирева" Игорь Кораллов сказал о необходимости разработать Положение о фестивале.

Также члены организационного комитета обсудили идею установки памятника советскому композитору Борису Мокроусову на его малой Родине в Нижнем Новгороде. На данный момент макет памятника уже утвержден. Его автором является скульптор Алексей Щитов. Сейчас решаются необходимые организационные вопросы.
Предполагается, что памятник будет народным и в его установке смогут принять участие все неравнодушные нижегородцы.

СПРАВКА:
Выдающийся советский композитор, лауреат Сталинской премии II степени, Заслуженный деятель искусств Чувашской АССР Борис Мокроусов родился 27 февраля 1909 года в поселке Канавино. Играть научился в школьной самодеятельности, освоив балалайку, мандолину, гитару и фортепиано. К вершинам песенной лирики можно отнести такие произведения как «На крылечке», «Осенние листья», «Сормовская лирическая», «Когда весна придет, не знаю», «Хвастать, милая, не стану», «Вологда». Произведения композитора исполняли Леонид Утесов, Клавдия Шульженко, Георг Отс, Аркадий Райкин, Ив Монтан. Они звучали на французском, итальянском, польском, финском, китайском, японском и корейском языках. Последней работой Бориса Мокроусова стала музыка к фильму «Неуловимые мстители». 27 марта 1968 года композитор ушел из жизни.

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Теги:
Музыка Олег Лавричев Фестиваль
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