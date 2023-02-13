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Происшествия

Четверо нижегородских фельдшеров за прошедшие сутки подверглись нападению во время вызовов

04 апреля 2023 18:28  [110] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородские фельдшеры подверглись нападению на вызовах 3 и 4 апреля.

Так, 3 апреля около 16:00 фельдшеры обслуживали вызов в Нижнем Новгороде. В квартире с больным находился еще один человек в состоянии алкогольного опьянения, который и напал на медиков.

Фельдшер и медбрат получили множественные травмы, в том числе закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясения головного мозга.

Сейчас гострудинспекция расследует это происшествие.

Также замгубернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов рассказал о происшествии в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.

Сегодня двое фельдшеров прибыли на вызов с поводом "обострение хронического заболевания". При осмотре пациент повел себя агрессивно и ударил медиков. 

Пострадавших направили для осмотра в больницу №39, в госпитализации они не нуждались и сейчас находятся под амбулаторным наблюдением по месту жительства.

"Со стороны Минздрава и эту историю не оставим просто так. После окончания внутренней проверки, передадим информацию в правоохранительные органы. Применение физического и какого-либо другого насилия в адрес медицинских работников не должно оставаться безнаказанным", - подчеркнул Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, в марте сотрудник скорой помощи стал жертвой нападения в Дальнеконстантиновском районе.

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Теги:
Медицина и здоровье Нападение
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