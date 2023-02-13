Нижегородцы смогут сдать старую электронику и бытовую технику на переработку 9 апреля Общество

Фото: "Нижний Новгород – экологическая столица"

Проект "Нижний Новгород - экологическая столица" 9 апреля в десятый раз проведет акцию "Электронный сбор".

Нижегородцы смогут сдать на переработку телефоны, провода, компьютеры, игровые, музыкальные устройства, видеооборудование, бытовую технику, инструменты, электронные сигареты, а также старые сковороды и кастрюли.

Пункты приема с 13:00 до 15:00 будут находиться на стоянках перед центральными входами в Автозаводский и Сормовский парки, а также перед ТЦ "Седьмое небо" (напротив входа в ТЦ), ТЦ "Мега" (рядом с экостанцией), ТЦ "Небо" (ул. Крупской, за Средным рынком), ТРЦ "Жар-птица" (со стороны пл. Советской).

Как рассказали организаторы, в рамках предыдущих акций "Электронный сбор" было собрано более 19 тонн техники.

Подробнее об акции можно узнать в соцсетях проекта "Нижний Новгород - экологическая столица".