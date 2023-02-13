Жители Нижнего Новгорода в I квартале 2023 года совершили 3,7 млн бесплатных пересадок в общественном транспорте Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Специалист по связям с общественностью ГКУ НО "ЦРТС" Ирина Сухова рассказала о популярности бесплатных пересадок у пассажиров нижегородского общественного транспорта.

Так, за первые три месяца 2023 года - с 1 января по 31 марта - в Нижнем Новгороде было совершено 3,7 млн бесплатных пересадок.

Напомним, эта возможность у нижегородцев появилась с 23 августа 2022 года, когда в Нижнем Новгороде была введена новая маршрутная сеть.

Пассажиры могут воспользоваться тарифами с бесплатными пересадками в течение 60 и 90 минут. Кроме того, для обладателей транспортных карт доступны безлимитные проездные, с которыми также доступно любое количество пересадок.

Отметим также, что с введением новой маршрутной сети транспортные карты начали работать и на частных маршрутах.

В сентябре 2022 года сообщалось, что количество поездок по транспортным картам выросло в 2,5 раза.