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Политика

Нижегородцы смогут в пятый раз принять участие в конкурсе "Лидеры России"

06 апреля 2023 11:19  [457] Политика

Нижегородцы в 2023 году смогут в пятый раз принять участие в федеральном конкурсе управленцев "Лидеры России". Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин. Глава региона пригласил всех нижегородцев откликнуться и поучаствовать в этом проекте президентской платформы "Россия – страна возможностей". 

Как подчеркнул губернатор, нижегородцы с начала старта проекта были в числе наиболее активных участников "Лидеров России". По словам главы региона, уже принимал кадровые решения, основываясь на результатах конкурса. Участие в "Лидерах России" также помогает реализовать идеи, проекты, найти единомышленников и команду, добавил Глеб Никитин.

По итогам конкурса более 400 человек были трудоустроены на различные должности в органы государственной власти.

"Одно из главных событий юбилейного года – старт пятого сезона нашего флагманского конкурса "Лидеры России", именно с него начиналась работа всей платформы. За все время на участие в проекте было подано более 840 тысяч заявок из всех регионов России и 150 стран. Ежегодно мы внимательно анализируем "обратную связь" от выпускников конкурса и вместе с наблюдательным и экспертным советами "Лидеров России" стараемся сделать проект еще интереснее и полезнее для наших участников", - отметил генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Дополнительная информация о новом сезоне конкурса "Лидеры России" - на сайте лидерыроссии.рф.

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Теги:
Глеб Никитин Конкурсы
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