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Общество

ПИМУ за год поднялся на 163 позиции в международном рейтинге SCImago 2023

06 апреля 2023 11:35  [35] Общество

Фото: с сайта ПИМУ

Приволжский медицинский университет за год поднялся на 163 позиции в международном рейтинге SCImago 2023. Об этом в своих соцсетях сообщил ректор вуза Николай Карякин.

Согласно информации, всего в рейтинге представлено более 4,5 тысяч медицинских университетов со всего мира.

ПИМУ занял 532 строчку, что позволило стать ему четвертым медицинским вузом России. В 2022 нижегородский университет занимал в рейтинге 695 место.

В тройке лидеров медвузов России традиционно представлены Сеченовский университет, РНИМУ им. Н.И. Пирогова, ПСПбГМУ им. И.П. Павлова.

Среди 162 сильнейших университетов страны ПИМУ занял 57 место, став лучшим нижегородским вузом. 

При расчете рейтинга учитывалось социальное влияние, результаты научной деятельности и инновации. Так, ПИМУ среди вузов России занял 111 место по индикатору социального влияния, 94 по результатам научной деятельности и 13 по инновациям

"В нынешних условиях очень здорово, что российским, в т.ч. медицинским вузам, удалось войти в международный рейтинг, пусть мировые позиции и ухудшились", - написал Николай Карякин.

Ранее сообщалось, что ПИМУ вошёл в единый реестр ЕАЭС по проведению клинических испытаний.

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Теги:
ПИМУ Рейтинг
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