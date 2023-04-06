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Франшиза от компании 4hands – выгодно и успешно!

06 апреля 2023 11:52  [265]

Если у вас никогда еще не было своего бизнеса и вы хотели бы попробовать, тогда предлагаем вам оформить франшизу в нашей компании 4hands.

Наша сеть маникюрных салонов – это то, что действительно принесет вам доход. Наш салоны отличает премиальный и привлекательный интерьер, высокое качество работы мастеров. Все они проходят одинаковую подготовку и предоставляют свои услуги на высоком уровне.

Наша франшиза маникюрный салон обеспечит вас и расходными материалами. У нас лучшие поставщики, автоматическая закупка поможет сэкономить время.

4hands – популярная сеть маникюрных салонов не только Новосибирска, но и других городов России. Мы представлены в 23 городах и даже за рубежом.

Стильный дизайн салонов, продуманная и четкая рекламная кампания, мастера высокого уровня – все это делает наши салоны привлекательными. Франшиза студии маникюра – это то, что по-настоящему выгодно. Ведь средний чек по маникюру и педикюру оказывается выше, чем в парикмахерской.

О нашей компании

4hands прибыльные салоны маникюра, где вы можете зарабатывать 450 000 рублей в месяц и больше.

Даже если у вас нет нужных знаний, мы поможем вам. Наши различные отделы помогут:

  • разработать архитектурный дизайн салона;
  • подобрать и обучить сотрудников;
  • разработать стратегию грамотной работы.

Наш отдел контроля качества будет следить за отзывами и рейтингами. В нашем корпоративном университете можно будет найти ответы на многие вопросы бизнеса. При желании можно будет войти в совет франчайзи. Лучшие франчайзи получают бонусы от управляющей компании.

Прежде чем выбрать подобный бизнес, нужно понять, подходит ли он вам. Общение с управляющим, ответы на вопросы и встреча с действующими франчайзи поможет разрешить все сомнения и определиться, нужен ли вам этот бизнес.

Франшиза студии маникюра и педикюра 4hands – это помощь на всех этапах открытия салона.

Мы поможем: найти помещение, изготовить вывеску, сделать ремонт, подобрать и обучить персонал, провести рекламную кампанию и многое другое.

Во время и после открытия мы также обеспечим наших клиентов поддержкой.

Наши салоны – это стиль, премиальный дизайн и элитарное обслуживание.

Маникюр и педикюр сегодня приносят хорошую прибыль. Открыв один из подобных салонов, вы сможете построить успешный бизнес!

Преимущества

Наши партнеры: мужчины, женщины, молодежь, многодетные и молодые семьи. Нет никаких преград, чтобы начать бизнес с нами. Паушальный взнос составляет 790 000 рублей.

Сеть салонов маникюра 4hands работает вот уже 14 лет. За это время было сделано очень много. Сегодня эти салоны – успешные и процветающие, приносят хороший доход своим владельцам.

Мы уверены в эффективности нашей франшизы. Ведь размер нашего дохода зависит от вашей прибыли.

4hands является одной из самых больших бьюти-компаний России. Клиентами студий являются не только обычные женщины и мужчины, но и предприниматели, звезды, блогеры миллионики.

Если вы заинтересовались и хотели бы сотрудничать с нами, вы можете зайти на наш сайт 4you.4hands.ru, где узнаете больше о нас. Также вы можете получить исчерпывающие ответы на свои вопросы в телеграмм-канале управляющей компанией Татьяны Шутовой.

Каждый хотел бы, чтобы его ногти имели привлекательную форму, ухоженный вид. Ну а ногтевая мода сегодня очень разнообразна и можно сделать самый необычный маникюр.

В студиях 4hands трудятся мастера высокого уровня. Они способны воплотить в жизнь самые необычные идеи.

Реклама. ООО "Маркет франшиз". 4you.4hands.ru

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