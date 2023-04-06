Депутаты ЗСНО поддерживают внесение изменений в федеральный закон об НХП Общество

Депутаты нижегородского Заксобрания поддерживают внесение актуальных изменений в федеральный закон о народных художественных промыслах.

Как сообщает пресс-служба ЗСНО, законопроект был рассмотрен на внеочередном заседании комитета по экономике регионального парламента.

Согласно информации, изменения в закон инициированы Правительством РФ.

В частности, предложено ввести новые актуальные понятия отрасли НХП: "уникальное изделие народных художественных промыслов", "изделие народного художественного промысла признанного художественного достоинства", "творческое варьирование".

Одними из целей изменений являются сохранение и развитие мест традиционного бытования НХП.

Как подчеркнул председатель комитета ЗСНО по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков, необходимость внесения изменений в профильный закон назрела уже давно.

"Важно, чтобы законодательное регулирование современные тенденции развития отрасли и эффективно работало на сохранение нашего культурного наследия. В Нижегородской области сфере НХП уделяется самое серьезное внимание. Недаром наш регион называют столицей народных художественных промыслов России. Вместе с коллегами из комитета мы подготовим свои поправки в проект федерального закона и обсудим их на очередном заседании 19 апреля", - сообщил он.

Ранее сообщалось, что единовременную выплату предложили установить для сотрудников предприятий НХП.