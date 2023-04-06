Дорожные работы на трассе М-7 в Нижегородской области
Троллейбусы в Нижнем Новгороде заменят на электробусы
Всероссийский День молодёжи пройдёт в Нижнем Новгороде 24 июня
Маршруты трамваев изменят из-за реконструкции путей на пр.Гагарина
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Новости партнеров

Продукция "BRAER"

06 апреля 2023 13:38  [317]

"BRAER" - завод нового поколения, который выпускает разнообразную продукцию. К примеру, тротуарная плитка от производителя – это отличный вариант для тех, кто хочет приобрести материал напрямую и не переживать по поводу качества.

Наш завод работает круглосуточно и при нем есть лаборатория, которая позволяет проводить собственные исследования в этой области и проверять уже готовое оборудования. У нас работают высококвалифицированные специалисты с большим опытом работы, которые, как и руководство, переживают за состояние производства и стремятся сделать его лучше.

Также стоит отметить, что специалисты ведут исследовательскую деятельность, которая направлена на усовершенствование продукции. Исследование затрагивает абсолютно все сферы производства. Тщательно проверяют составить состав сырья и подбирают материалы, которые позволят выпустить качественную продукцию, которая прослужит долгое время. На каждом производственном этапе берутся пробы, и проводятся замеры.

Продукция, которую мы выпускаем, сертифицированная. К примеру, облицовочный кирпич у нас можно приобрести по доступной цене. Руководство завода не собирается останавливаться на достигнутом и в ближайшее время планируется увеличить линейку производства. В ассортименте появится около 10-ти новых наименований изделий из бетона, которые будут такими же качественными, выглядеть эстетически привлекательно и соответствовать всем заявленным европейским стандартам.

Мы уже говорили о том, что материалы, которые используются в производстве, тщательно проверяются и отбираются только лучшие. Все они соответствуют стандартам, и потребитель может не переживать, что готовые изделия не прослужат долгое время и потеряют свои эстетические качества довольно быстро. К примеру, тротуарная плитка прослужит больше 30-ти лет и не потеряет своего цвета.

Почему стоит обратить внимание на наш завод?

Керамический блок, который мы изготавливаем, действительно заслуживает внимания. Специалисты делают все возможное, чтобы готовые изделия соответствуют всем требованиям, и каждый потребитель останется доволен.

Что касается преимуществ, то можно выделить следующие:

  1. Большой опыт работы в данной сфере;
  2. Огромный ассортимент продукции, который с каждым годом становится все шире;
  3. У нас работают высококвалифицированные специалисты, которые ответственно подходят к производству изделий и стремятся добиться нужного результата;
  4. Выпускам качественную продукцию, которая прослужит долгое время и не потеряет своих эстетических качеств.

Реклама. OOO "ТД БРАЕР". braer.ru

Pb3XmBtzsrfvVFKTj2ED99r17Lr5Q1tpgTGnx1t

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Разделы сайта  |  Новости партнеров
Фоторепортажи
Дзержинский Химик провёл тест-матч со сборной России U19 по регби
06 апреля 2023 18:06Дзержинский "Химик" провёл тест-матч со сборной России U19 по регби
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph