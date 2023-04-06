Музыкальный фестиваль "Нашествие" пройдет в России после трех лет перерыва Культура и отдых

Фото: организаторы мероприятия

Музыкальный фестиваль "Нашествие" пройдет в России после трех лет перерыва. Об этом организаторы сообщили в социальных сетях.

Согласно информации, фестиваль пройдет с 4 по 6 августа рядом с деревней Митяево в Калужской области.

Организаторы подчеркивают, что "Нашествие" сохранит свой уникальный формат, который полюбили зрители за более чем 20-летнюю историю фестиваля.

На фестивале выступят десятки известных музыкальных групп, а на молодежной сцене посетители смогут послушать сотни молодых музыкантов со всей России.

Кроме того, гостей фестиваля будут ждать театр, кино, историческая реконструкция, детские, игровые и спортивные активности и другие мероприятия.

Как уточняет телеканал "360", в последний раз фестиваль "Нашествие" прошел в июле 2019 года в Тверской области. В 2020 и 2021 годах мероприятие было отменено из-за пандемии COVID-19, а в прошлом году оно не состоялось без объяснений причин отмены.

Все ранее приобретённые билеты действительны, подчеркнули организаторы. Новые билеты также уже поступили в продажу.