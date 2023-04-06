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Общество

Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на нижегородских предприятиях

06 апреля 2023 15:26  [475] Общество

Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на нижегородских предприятиях. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.

Согласно информации, министр посетил предприятия оборонно-промышленного комплекса, производящие артиллерийские и авиационные боеприпасы. Также Сергей Шойгу проинспектировал цеха производства современных средств поражения. 

По словам руководства предприятий, за последние несколько месяц производство боеприпасов всей номенклатуры было увеличено в разы.

Кроме того, продолжается расширение производственных мощностей.

В завершение рабочей поездки Сергей Шойгу провел совещание с руководством предприятий и профильных органов военного управления. На нем министр обратил особое внимание на соблюдение графика выполнения государственного оборонного заказа.

Напомним, осенью 2022 года Иван Носков сообщил о частичном переводе оборонной промышленности Дзержинска на усиленный режим работы.

Также ранее сообщалось, что права владельцев российских компаний будут приостанавливать за срыв гособоронзаказа.

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Теги:
Армия ОПК Промышленность
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