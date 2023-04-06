Борский отдел ГЖИ вынес предостережение домоуправляющей компании из-за выгребной ямы, в которую упал ребенок Общество

Фото: Оксана Климова

Борский отдел Госжилинспекции вынес предостережение домоуправляющей компании ООО "Меридиан" из-за выгребной ямы в селе Память Парижской Коммуны, в которую упал ребенок. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на ГЖИ Нижегородской области.

Напомним, на текущей неделе прохожие спасли девочку, которая провалилась в выгребную яму из-за того, что крышка сгнила, а фундамент самих ям развалился. Проходившие мимо взрослые услышали крики ребенка и вытащили его из ямы.

После происшествия обслуживающая организация "Меридиан" заменила крышку.

В администрации Борского района отметили, что в прошлом году в доме должен был проходить капитальный ремонт, и выгребную яму должны были перенесли дальше от дома, а старую забетонировать. Однако, из-за малого числа взносов жильцов Фонд капитального ремонта перенес сроки.

При этом ответственность на содержание дома по-прежнему лежит на ООО "Меридиан", однако жители дома не обращались в ГЖИ по поводу ненадлежащего обслуживания.

При наличии такого обращения будет проведена проверка. Если нарушения будут выявлены, то ООО "Меридиан" может быть оштрафовано на сумму до 50 тысяч рублей.