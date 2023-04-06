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Общество

Седьмой съезд врачей-терапевтов ПФО прошел в Нижнем Новгороде

06 апреля 2023 17:24  [364] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижнем Новгороде состоялся VII Съезд терапевтов Приволжского федерального круга. 

Как сообщили в пресс-службе нижегородского правительства, в мероприятии приняли участие 300 врачей из всех субъектов ПФО.

Президент Российского научного медицинского общества, академик Российской академии наук Анатолий Мартынов положительно оценил работу нижегородского регионального общества терапевтов. Он также отметил, что перед медицинским сообществом стоит масштабная задача по непрерывному повышению профессионального уровня врачей-терапевтов.

Главный внештатный специалист терапевт министерства здравоохранения Нижегородской области Надежда Першина подчеркнула, что наибольшее внимание сейчас уделяется сердечно-сосудистым и онкологических патологиям, входящим в одноименные федеральные программы национального проекта "Здравоохранение".  

Также в рамках мероприятия 15 профильных специалистов различных медицинских учреждений региона получили почетные грамоты Российского научного медицинского общества терапевтов "За доблестный труд во благо жизни пациентов".

Напомним, национальный проект "Здравоохранение" реализуется в соответствии с указом президента России Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года". 

Ранее сообщалось, что специалисты нижегородских "Поездов здоровья" с начала года провели более 21 тысячи консультаций.

 

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Теги:
Здравоохранение
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