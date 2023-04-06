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Аграрии Нижегородской области начали весенние полевые работы. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.
Напомним, в этом году в Нижегородской области будет засеяно около 1,1 млн га сельхозугодий.
Согласно информации, аграрии ведут подготовку сельскохозяйственной техники и семенного материала к предстоящему севу. После наступления теплой погоды начнется работа в полях.
В южной и центральной зонах Нижегородской области уже ведутся полевые работы.
Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов, аграрии начали минеральные подкормки и боронование озимых культур и многолетних трав.
На 5 апреля подкормка озимых культур проведена на площади 12,2 тыс. га (5% от плана), многолетних – на 6 тыс. га (3%). Боронование озимых – на 0,1 тыс. га, многолетних трав – на 3,1 тыс. га.
Ранее сообщалось, что около 5,4 млрд рублей выделено на поддержку АПК и развитие сельских территорий в Нижегородской области в 2023 году.
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