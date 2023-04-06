Аграрии Нижегородской области начали весенние полевые работы Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Аграрии Нижегородской области начали весенние полевые работы. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.

Напомним, в этом году в Нижегородской области будет засеяно около 1,1 млн га сельхозугодий.

Согласно информации, аграрии ведут подготовку сельскохозяйственной техники и семенного материала к предстоящему севу. После наступления теплой погоды начнется работа в полях.

В южной и центральной зонах Нижегородской области уже ведутся полевые работы.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов, аграрии начали минеральные подкормки и боронование озимых культур и многолетних трав.

На 5 апреля подкормка озимых культур проведена на площади 12,2 тыс. га (5% от плана), многолетних – на 6 тыс. га (3%). Боронование озимых – на 0,1 тыс. га, многолетних трав – на 3,1 тыс. га.

Ранее сообщалось, что около 5,4 млрд рублей выделено на поддержку АПК и развитие сельских территорий в Нижегородской области в 2023 году.