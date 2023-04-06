Дзержинский "Химик" провёл тест-матч со сборной России U19 по регби Спорт

Регбийный клуб "Химик" из Дзержинска ведёт активную подготовку к рестарту Чемпионата России. А сборная России U19 по регби сейчас проводит в Дзержинске учебно-тренировочные сборы. В связи с этим были организованы тестовые матчи между двумя командами.

6 апреля состоялся первый спарринг между РК "Химик" и национальной молодёжной сборной. Он прошёл в Нижнем Новгороде на поле стадиона ФОКа "Мещерский".

Дзержинцы одержали победу со счётом 36:14.

Повторный тест-матч состоится 9 апреля.

Фото: Александр Воложанин