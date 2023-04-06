Дзержинский "Химик" провёл тест-матч со сборной России U19 по регби

Регбийный клуб "Химик" из Дзержинска ведёт активную подготовку к рестарту Чемпионата России. А сборная России U19 по регби сейчас проводит в Дзержинске учебно-тренировочные сборы. В связи с этим были организованы тестовые матчи между двумя командами.
6 апреля состоялся первый спарринг между РК "Химик" и национальной молодёжной сборной. Он прошёл в Нижнем Новгороде на поле стадиона ФОКа "Мещерский".
Дзержинцы одержали победу со счётом 36:14.
Повторный тест-матч состоится 9 апреля.
Фото: Александр Воложанин
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