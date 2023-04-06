Мобильный интернет появился на трассе М12 в Арзамасском районе Нижегородской области Общество

Мобильный интернет появился на трассе М12 в Арзамасском районе Нижегородской области, сообщает пресс-служба МегаФона.

В сообщении говорится, что МегаФон модернизировал около 20 базовых станций в Арзамасском районе Нижегородской области. Часть из них находятся неподалеку от строящейся автомобильной магистрали, которая свяжет Москву и Казань.

Трасса М12 длинной 811 км проходит по территориям Московской, Владимирской, Нижегородской областей, Чувашии и Татарстана. Участок дороги в Арзамасском районе планируется сдать в сентябре этого года. Трасса огибает Арзамас с севера и проходит поблизости от сел Кирилловка, Морозовка, Абрамово и Ломовка.

В этих населенных пунктах на базовых станциях специалисты оператора расширили частотный спектр в диапазоне 900 МГц. Такое техническое решение позволило улучшить основные параметры сети: ёмкость, пропускную способность и скорость мобильного интернета.

Аналогичные работы проведены на базовых станциях в деревне Березовка, селах Чернуха, Шатовка, Пустынь и Ленинское. В общей сложности ускорение мобильного интернета и в целом качества сети заметили 15 тысяч местных жителей.

"Мы не могли остаться в стороне от грандиозного проекта, который реализуется на нижегородской земле. Скоростная трасса, несомненно, должна быть оснащена не менее скоростным интернетом и надежным покрытием сети. Расширение полосы частотного спектра вывело качество нашей связи на более высокий уровень, и мобильный интернет ускорился в среднем на 25%. Придорожные зоны будут активно развиваться, делать это, имея надежную связь, намного удобнее. Мы не оставили без внимания и еще одну быстро развивающуюся территорию — это деревня Березовка, которая находится всего в километре от Арзамаса, здесь проживают 4,5 тысячи жителей, у которых теперь есть стабильная связь и быстрый интернет", — отметил директор МегаФона в Нижегородской области Роман Куликов.

Модернизация телеком инфраструктуры прошла также на базовых станциях других районных центров региона: Бора, Кулебак, Навашина, Сосновского, а также города Саров. Инженеры запустили в этих населенных пунктах дополнительный слой LTE 2100, что позволило повысить скорость передачи данных на 25-30%.