Гендиректор "НОФ" Павел Ястребов рассказал о повышении лекарственной безопасности на всероссийском форуме аптечных сетей Общество

Фото: пресс-служба ГП НО НОФ

Генеральный директор ГП НО "НОФ" Павел Ястребов рассказал о повышении лекарственной безопасности на всероссийском форуме аптечных сетей, сообщает пресс-служба предприятия.

В сообщении отмечается, что первый общероссийский форум "Повышение эффективности государственных аптечных сетей" проходит в Красноярске 5-7 апреля 2023 года. В работе форума принимают участие представители государственных аптечных сетей России, федеральных и региональных органов власти, фармацевтические дистрибьюторы и производители, а также эксперты фармацевтической отрасли. Нижегородскую область на форуме представляет делегация ГП НО"НОФ" в составе генерального директора Павла Ястребова, директора ОПП Александра Мочалина и начальника управления ИТ Александра Кулакова.

Основная цель мероприятия – организация площадки для обмена опытом и тиражирования лучших практик аптечных сетей, а также технологий «Бережливого производства» для консолидации опыта, повышения конкурентоспособности, эффективности деятельности и формирования партнерства среди государственных аптечных сетей.

Руководитель Нижегородской областной фармации выступил на пленарном заседании форума "Государственные аптечные сети: эффективные факторы лекарственной безопасности России" с докладом о механизмах лекарственной безопасности посредством интеграции государственной аптечной сети в систему обеспечения медицинских организаций на примере Нижегородской области.

Павел Ястребов рассказал о преимуществах наличия в регионе единственного поставщика лекарственных препаратов и медизделий для медицинских организаций, среди которых – проведение открытых торговых процедур, возможность закупки за счет собственных средств, заключение прямых контрактов с отечественными производителями, контроль торговой наценки и возможность снижения цены за счет объема закупаемого товара. Кроме того, генеральный директор ГП НО "НОФ" напомнил об эффективности и преимуществах, которые показала данная система в острый период пандемии коронавирусной инфекции.

"Централизация имеет целый ряд социальных и административных преимуществ. В первую очередь, это, конечно, бесперебойное обеспечение нижегородцев лекарственными средствами во всех даже самых отдаленных районах области и отсутствие дефицита. Кроме того, наличие единственного поставщика предполагает прозрачную схему движения лекарственных препаратов и медицинских изделий и возможность четкого контроля расходования бюджетных средств", – подчеркнул Павел Ястребов.

В ходе панельной дискуссии представители Нижегородской областной фармации подробно ответили на вопросы коллег из других регионов и поделились опытом организации работы по снабжению медицинских учреждений и созданию единого информационного контура для всех участников системы лекарственного обеспечения в Нижегородской области. Кроме того, делегация НОФ посетила складской комплекс и аптечные организации ОА "Губернские аптеки", оценила работу рецептурно-производственных отделов, интернет-аптеки, симуляционного центра и центра льготного отпуска лекарственных препаратов.