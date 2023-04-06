Приём заявок на грантовый конкурс марафона событий "Культурный район" стартовал в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Статус "культурного района" перешёл от Ленинского и Нижегородского Приокскому и Канавинскому. Символическая церемония передачи состоялась на площадке "Территория эмоций" в парке "Швейцария".

Как отметил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, каждый район своеобразен уникален, им есть что показать.

"Марафон культурных событий сбалансировал все районы по культурной повестке и сместил акцент с центра города. Мы не просто проводим мероприятия, выставки, концерты, мастер-классы. Мы вовлекаем людей, это для них важно, интересно, познавательно. Отклики от всех участников только положительные", - сказал мэр.

Он рассказал, что культурная программа в Приокском и Канавинском районах будет насыщенной - в том числе благодаря грантовой поддержке. Так, в этом году грантовый фонд составляет по 3,5 млн рублей на каждый район, победители могут получить гранты в размере до 300 тысяч рублей.

Заявки на участие в городском конкурсе будут приниматься с 7 апреля по 7 мая 2023 года. Самые интересные проекты отберёт экспертный совет.

Руководитель Ресурсного центра "Культурный район" Анна Гор добавила, что марафон продлится всего полгода, но созданная культурная среда станет ресурсной. "Поэтому мы говорим, что каждый район города, который побывал в статусе "культурного", таковым и остается", - подчеркнула она.

Глава администрации Приокского района Михаил Шатилов поделился планами: "Удивлять будем. У нас живут интересные люди, трудовая интеллигенция, и многие из них очень хотят принять участие в проекте. Предложений будет много, в том числе детских, образовательных. У нас очень талантливые дети. Есть инициативы, которые можно воплотить на улице Сурикова".



Глава администрации Канавинского района Олег Алёхин также сообщил, что многие учреждения района уже готовятся к конкурсу.

"Я не буду открывать всех карт, но мы приготовили очень интересные, значимые, важные проекты, которые будут реализованы, в том числе на улицах Литературной и Стрелке. Некоторые места района давно хочется возродить – это парк 1 Мая, ДК Ленина. На культурный марафон мы возлагаем большие надежды", - сказал он.

Напомним, конкурс учреждён администрацией Нижнего Новгорода в 2019 году для грантовой поддержки новых культурных инициатив. В рамках проекта в районах проходят выставки, мастер-классы, тематические фестивали и ярмарки. Некоммерческие организации и городские учреждения культуры могут получить гранты на воплощение в жизнь своих творческих идей.

В 2019 году марафоны культурных событий состоялись в Автозаводском и Сормовском районах, в 2020-м пришлось сделать перерыв в связи с эпидемической ситуацией, в 2021 году эстафету приняли Московский и Советский районы, в 2022-м - Ленинский и Нижегородский.

Ранее в администрации Нижнего Новгорода сообщали, что в следующем году стартует новый цикл проекта: в конце 2023 года будет проведена новая жеребьёвка между всеми восемью районами.