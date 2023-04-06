"Нижегородский завод металлоизделий" увеличит производство на 12% благодаря участию в нацпроекте Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Увеличение производства продукции на 12% запланировано в ООО "Нижегородский завод металлоизделий" благодаря участию в нацпроекте "Производительность труда".

Как сообщили в министерстве промышленности региона, на данном предприятии производят металлические профили и комплектующие для вентиляционных систем. Завод применяет различные формы для работы с металлом.

По словам главы Минпрома Нижегородской области Максима Черкасова, внедрение бережливых технологий в ООО "Нижегородский завод металлоизделий" происходит уже три месяца.

"За это время эксперты выбрали пилотный поток, выявили "узкие места", обучили 17 сотрудников предприятия и начали работу по устранению проблем. К концу проекта эксперты планируют увеличить выработку на пилотном участке на 12 процентов", - рассказал Максим Черкасов.

По словам руководителя Регионального центра компетенций Романа Рензина, основной задачей для экспертов РЦК стало увеличение эффективности производства. Всего специалисты РЦК выявили 26 "узких мест" на предприятии, дали рекомендации сотрудникам, при этом часть задач уже решена.

Генеральный директор предприятия Ольга Чкалова рассказала, что модернизация производства уже стала необходимостью, поэтому завод присоединился к участникам нацпроекта.

Подробные консультации по участию в нацпроекте "Производительность труда" можно получить в центре "Мой бизнес" и по телефону горячей линии: 8 (800) 301−29−94 (ежедневно с 9.00 до 18.00, звонок бесплатный).

Национальный проект "Производительность труда" призван повысить эффективность работы на предприятиях и увеличить конкурентоспособность российских компаний. На территории Нижегородской области реализацию нацпроекта курирует министерство промышленности, торговли и предпринимательства региона. Федеральный и региональные центры компетенций (ФЦК и РЦК) – операторы нацпроекта, основная задача которых – оказывать адресную поддержку предприятиям региона и обучать сотрудников инструментам бережливого производства. РЦК Нижегородской области – подведомственная организация регионального Минпрома.

Нацпроект "Производительность труда" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что две компании из Нижегородской области признали лучшими по реализации нацпроекта "Производительность труда".