Маршруты трамваев изменят из-за реконструкции путей на пр.Гагарина
Кинофестиваль "Горький fest" пройдёт в Нижнем Новгороде 7-13 июля
Дорожные работы на трассе М-7 в Нижегородской области
Всероссийский День молодёжи пройдёт в Нижнем Новгороде 24 июня
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Экономика
07 апреля 2023 17:26  [298] Итоги работы АПК за 2022 год подвели на коллегии Минсельхоза Нижегородской области
07 апреля 2023 14:58  [252] Более 100 км автомагистрали М-12 построены с битумом "Газпром нефти"
07 апреля 2023 12:58  [265] АПЗ в марте осуществил поставку промышленных счетчиков газа на предприятие в Таджикистане
07 апреля 2023 12:04  [256] "Нижегородский завод металлоизделий" увеличит производство на 12% благодаря участию в нацпроекте
07 апреля 2023 11:39  [301] Посетившие Нижегородскую область туристы в 2022 году потратили в регионе 16,7 млрд рублей
05 апреля 2023 18:42  [399] Корпорация развития, ННГУ и администрация Дзержинска заключили соглашения для обеспечения кадрами предприятия химпрома
05 апреля 2023 13:18  [410] Четыре нижегородских проекта стали лауреатами премии имени И.П. Кулибина
04 апреля 2023 14:48  [485] Нижний Новгород получил федеральный бюджетный кредит на реконструкцию коллектора и укрепление склонов Почаинского оврага
31 марта 2023 19:21  [756] Штандарты губернатора вручили лучшим промышленным предприятиям Нижегородской области
31 марта 2023 18:48  [553] Итоги работы промышленности в 2022 году подвели в Нижегородской области
Экономика

"Нижегородский завод металлоизделий" увеличит производство на 12% благодаря участию в нацпроекте

07 апреля 2023 12:04  [256] Экономика
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Увеличение производства продукции на 12% запланировано в ООО "Нижегородский завод металлоизделий" благодаря участию в нацпроекте "Производительность труда". 

Как сообщили в министерстве промышленности региона, на данном предприятии производят металлические профили и комплектующие для вентиляционных систем. Завод применяет различные формы для работы с металлом.

По словам главы Минпрома Нижегородской области Максима Черкасова, внедрение бережливых технологий в ООО "Нижегородский завод металлоизделий" происходит уже три месяца.

"За это время эксперты выбрали пилотный поток, выявили "узкие места", обучили 17 сотрудников предприятия и начали работу по устранению проблем. К концу проекта эксперты планируют увеличить выработку на пилотном участке на 12 процентов", - рассказал Максим Черкасов.

По словам руководителя Регионального центра компетенций Романа Рензина, основной задачей для экспертов РЦК стало увеличение эффективности производства. Всего специалисты РЦК выявили 26 "узких мест" на предприятии, дали рекомендации сотрудникам, при этом часть задач уже решена.

Генеральный директор предприятия Ольга Чкалова рассказала, что модернизация производства уже стала необходимостью, поэтому завод присоединился к участникам нацпроекта.

Подробные консультации по участию в нацпроекте "Производительность труда" можно получить в центре "Мой бизнес" и по телефону горячей линии: 8 (800) 301−29−94 (ежедневно с 9.00 до 18.00, звонок бесплатный).

Национальный проект "Производительность труда" призван повысить эффективность работы на предприятиях и увеличить конкурентоспособность российских компаний. На территории Нижегородской области реализацию нацпроекта курирует министерство промышленности, торговли и предпринимательства региона. Федеральный и региональные центры компетенций (ФЦК и РЦК) – операторы нацпроекта, основная задача которых – оказывать адресную поддержку предприятиям региона и обучать сотрудников инструментам бережливого производства. РЦК Нижегородской области – подведомственная организация регионального Минпрома.

Нацпроект "Производительность труда" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. 

Ранее сообщалось, что две компании из Нижегородской области признали лучшими по реализации нацпроекта "Производительность труда".

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Нацпроект Промышленность
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Дзержинский Химик провёл тест-матч со сборной России U19 по регби
06 апреля 2023 18:06Дзержинский "Химик" провёл тест-матч со сборной России U19 по регби
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph