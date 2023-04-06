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Бизнес

ООО "Первый Мясокомбинат" построит в Нижнем Новгороде мясоперерабатывающий комплекс

07 апреля 2023 14:09  [375] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Правительство РФ, правительство Нижегородской области и компания-инвестор ООО "Первый Мясокомбинат" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, предприятие планирует построить в Автозаводском районе Нижнего Новгороде мясоперерабатывающий комплекс. Объем инвестиций в проект составит около 4 млрд рублей. После запуска в 2026 году на производстве будет создано до 1500 новых рабочих мест.

Как рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, механизм СЗПК позволит инвестору частично возместить понесенные затраты на создание объектов инфраструктуры, а также получить стабилизационные гарантии. На 10 лет с даты заключения соглашения для инвестора будет закреплен текущий уровень налогов, нормы законодательства и административные регламенты

Сейчас в России при помощи этого механизма реализуется несколько десятков инвестиционных проектов в 28 регионах страны. Минимальный порог вложений для заключения СЗПК не превышает 200 млн рублей. С 750 млн рублей фиксируются федеральные нормативно-правовые акты.

Ранее сообщалось, что бумажный комбинат АО "Волга" в Балахне модернизирует производство за 5,7 млрд рублей.

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Теги:
Инвестиции Производство
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