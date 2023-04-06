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Общество

Нижегородское правительство и ОНФ станут сотрудничать в социальной сфере

07 апреля 2023 16:19  [233] Общество
Фото: Александр Воложанин, http://photo.pravda-nn.ru

Фото: Александр Воложанин, http://photo.pravda-nn.ru

Правительство Нижегородской области и Общероссийский Народный фронт заключили соглашение о сотрудничестве в целях развития в регионе системы паллиативной медицинской помощи, социального обслуживания и жизнеустройства детей и взрослых, нуждающихся в медико-социальной поддержке, в том числе лиц, страдающих психическими расстройствами.

Документ подписали заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев и член центрального штаба ОНФ Нюта Федермессер.

Как отметил Андрей Гнеушев, Нижегородская область и Народный фронт уже не первый год сотрудничают в части модернизации медико-социальной сферы региона. В ходе совместный работы был создан проектный комитет, в который входят эксперты из общественных и некоммерческих организаций, а также специалисты проектного офиса Народного фронта "Регион заботы".

"Наше сотрудничество - это и вызов, и в то же время новые возможности. Вместе мы выявляем "болевые точки" в системной работе, совершенствуем наш подход, делаем его все более и более открытым. Нас объединяет стремление к тому, чтобы все, кто нуждается в помощи, обязательно ее получали", – сказал Андрей Гнеушев.

Он также подчеркнул, что опыт взаимодействия с "Регионом заботы" будет очень полезен именно сейчас, когда идет специальная военная операция и формируются новые институты по социальному обслуживанию.

"Сейчас создан фонд по оказанию помощи семьям ветеранов боевых действий в рамках спецоперации. И практика, которая с Народным фронтом и "Регионом заботы" уже проработана, будет особо востребована в новых условиях. Нужно эту систему выстроить таким образом, чтобы каждый, кто приходит со специальной военной операции, был окружен максимальной заботой и вниманием", – добавил Андрей Гнеушев.

В последние годы в Нижегородской области реализуется целый комплекс инициатив в целях улучшения условий жизни подопечных психоневрологических интернатов, интернатов для престарелых и инвалидов, а также детей, проживающих в государственных учреждениях. Ведется работа по разукрупнению интернатов и развитию стационарозамещающих форм предоставления услуг, таких как устройство в семьи и сопровождаемое проживание.

Совместные усилия Нижегородской области и экспертов проекта Народного фронта "Регион заботы" направлены на учет индивидуальных потребностей получателей социальных услуг и их интеграцию в общество. Особое внимание уделяется контролю качества услуг.

По словам Нюты Федермессер, Нижегородская область – один из самых открытых к изменениям в медико-социальной сфере регионов страны. Многие проекты Народного фронта реализуются здесь впервые в стране.

"Подписание этого договора легитимизирует партнерство, наделяет сотрудников "Региона заботы" полномочиями и правами. Для Нижегородской области, на мой взгляд, мы - дополнительные руки и глаза, которые погружаются глубоко в имеющуюся проблематику и помогают решать сложные задачи. Надо сказать, что Нижегородская область – самый открытый регион страны. Это первый регион, который пустил в психоневрологический интернат федеральный ТВ-канал. Первый и единственный, который согласился провести мониторинг качества жизни и качества оказания медицинской помощи в учреждениях соцзащиты. Нижегородская область – единственный регион, который вошел практически во все пилотные проекты, связанные с изменениями в социальной сфере. Именно эта открытость и является важнейшим шагом на пути к реальным изменениям", - отметила Нюта Федермессер.

Ранее сообщалось, что программу по подготовке лидеров изменений в социальной сфере разработали в ОНФ "Регион заботы".

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Теги:
ОНФ Социальная сфера
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