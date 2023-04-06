Эксперт-мониторинг событий с 31 марта по 7 апреля 2023 года от АНО "Минин-центр" Политика

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Отмахова

Эксперты "Минин - центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Федеральная тема – Русский мир-поле тяготения Русской цивилизации

Эксперт "Минин-центра", русский философ, общественный деятель, директор Института динамического консерватизма, доктор философских наук, постоянный член и заместитель председателя Изборского клуба Виталий Аверьянов считает, что идеология государства способствует экономическому росту, но она может быть только у хозяев своей судьбы.

Если мы считаем себя хозяевами собственной судьбы, то мы должны отвоевать это право. Выход мог бы быть как раз в том, чтобы совершить революционный рывок в мировоззрении, огласить то, что мы в Изборском клубе называем идеологией Пятой империи исторической России – предполагающей зрячее отношение к историческому процессу, к преображению, к достижению полного суверенитета и подготовке нового цикла нашего Большого Развития.

И дело вовсе не в том, что у нас существует конституционный запрет на госидеологию. Запрет этот легко обойти, к примеру, заменив термин "идеология" на "национальную стратегию", "новую философию развития" или на что-то подобное. Дело не в словах, а в том, чем наполняется и в каких векторах выстраивается волевая природа государства.

Даже если предпосылки в самом политическом классе и в элитах недостаточны, оглашение такой новой доктрины верховной властью стало бы критерием в очень многих делах. Ведь и элиты, и чиновники действуют не только из кланового интереса или по букве закона, но и исходя из этических и ценностных норм и "приличий". Власть могла бы резко сдвинуть рамки приличий – и тогда "пятая колонна" просто не посмела бы прекословить на словах или осуществлять прямой саботаж решений объективно нужных для находящегося в состоянии войны государства. (Имею в виду не только СВО, а всю гибридную, санкционную, фактически «новую холодную» войну.) Это был бы серьезный шаг вперед.

Большая часть нашей высшей элиты – западники. Но тогда возникает другой вопрос. Что же это за западники, которые не смогли договориться с Западом? Либо надо было давно уже уходить от западничества, спасая себя, либо уметь понять Запад, проникнуть в его игру. А вместо этого мы имели дело с какой-то трудно объяснимой упорной «слепотой». И разрыв с Западом, уход от него происходит с огромным опозданием. Да к тому же еще и с бесконечными жалобами на то, что нас, дескать, в очередной раз обманули, "кинули" и т.п.

История – динамичный процесс. В ней нет "сейчас", в ней есть "позавчера", "вчера", а "сегодня" – всегда становление чего-то нового. Это особенно характерно для таких эпох как наша, переходных, переломных. И хотя, казалось бы, ряд рубиконов уже перейден, – какие-то были перейдены после Болотной в 2011-2012 гг., какие-то в 2014 году, очень важные, в 2022 году. Россия ещё на перепутье.

Россия, вступив в острую фазу противостояния со своей вчерашней квази-метрополией, транснациональным Западом, наполовину зависит от него через большую часть российских так называемых элит.

Переход к новой форме государства не может произойти чисто эволюционным путем, без рывка. Сейчас этот переход происходит не по доброй воле, а в катастрофических условиях. Слава Богу, это еще не катастрофа самого государства, но обозначилась совершенно ясная перспектива катастрофы – с чем и идет борьба всего Русского мира. Путин об этом говорил абсолютно ясно, когда обрисовал предпосылки СВО.

Здесь хотелось бы пояснить часто звучащее сегодня словосочетание "Русский мир". Согласно, разработанной нами доктрине, Русский мир – это поле тяготения Русской цивилизации, вовлекающее в себя представителей других народов, культур и цивилизаций. Это тяготение, "гравитация" Русского мира действует и внутри, и вовне государства, и в ядре, и на периферии цивилизации. Факторов этого тяготения много, но главным "сцепляющим" все остальное фактором является русская культура вместе с ее носителями, русскими по духу людьми, особым уникальным антропологическим типом. Это очень сильный фактор, недооцениваемый до сих пор у нас. Его в 90-е годы пытались уничтожить, но не вышло.

Некоторые считают, что для понимания Русского мира подходят западные теории мир-экономик, мир-систем, мир-империй. Рациональное зерно в этом есть, и все же Русский мир больше этого, в нем есть мифологическое измерение. Мифологическое – в хорошем смысле, как открытость для большой исторической миссии. Русский материал сопротивляется исследователю с европоцентричным взглядом. Чтобы адекватно описать Россию, необходимо было бы создать специальную новую версию мир-системного анализа.

Примитивная трактовка Русского мира как националистического или имперско-колониального проекта – явная глупость. Жизнь показала: есть русские по крови, которые не удерживаются в русском антропологическом типе, так же как и наоборот: есть нерусские по крови, которые оказываются выдающимися деятелями и творцами Русского мира. Русский мир сплачивает людей вокруг общего дела, общего проекта, общего идеала. Колониальный характер империя наша никогда не носила, притчей во языцех стало высказывание этнонационалистов, что мы вечно были "империей наоборот", вкладывавшей ресурсы в инородцев и в окраины.

СССР развалили как раз ложные и лукавые миротворцы с лозунгом "лишь бы не было войны". Суть "Русского мира" пытались долгое время извратить, пытались заставить принять упадочно-смиренненькую позицию по отношению к победившему "цивилизованному миру", а русским людям и русской культуре привить сознание своего угасания, сжимания, отступления. "Русский мир" трактовали как "остров" (Вадим Цымбурский), "архипелаг" (Сергей Градировский), как русскоязычную диаспору за рубежом (Петр Щедровицкий), как просто русскоязычность (Ефим Островский). И все эти потуги долгое время как морок опутывали сознание российской власти, не в последнюю очередь благодаря усилиям главного политтехнолога нулевых годов, недавно ушедшего Глеба Павловского, приватизировавшего в публичном пространстве на какое-то время понятие «русский» ("Русский институт", "Русский журнал" и т.д.). Другим, кто стоял на позициях России-цивилизации, Русского мира как материка, как временно перешедшего в оборону – это тогда не позволялось.

Нынешняя концепция "Русского мира", которая стала народной, причем сначала в Крыму и на Донбассе, а потом уже в большой России – это дух несогласия с итогами геополитической борьбы XX века, дух восстановления исторической справедливости, неготовности смириться с угасанием. На этой платформе примиряются красные и белые, православные и коммунисты, традиционалисты и технократы. Жизнь показывает, что и мусульмане, и этнические меньшинства в России идентифицируют себя с "Русским миром".

Понимая все это, британцы и американцы пошли на де-факто фашизацию Украины, накачивание ее политической нетерпимостью, выдавливание из верхнего класса инакомыслящих и их преследования. Такими методами они смогли упредить замысел Путина по быстрому перехвату систем управления на Украине весной 2022 года. Войну за системы управления Россия в этом отношении вчистую проиграла, из чего можно сделать вывод о провале информационной и разведывательной работы, на результаты которой опирался президент.

"Русский мир" при этом пока не стал концептуальной точкой сборки нации.

В России сопротивляются идее "Русского мира" в основном те, кто делал карьеру на распаде СССР и дезинтеграции РФ при Ельцине, этнократы и обслуживавшая их местная интеллигенция, получавшая за это западные гранты. Они надеялись, что вслед за Союзом распадется и Россия, и очень хотели поживиться на этом. Они долго вели подспудную пропаганду в этом направлении, дурача наивных людей, некоторых из которых до сих пор может пугать словосочетание "Русский мир". Как будто татарам или якутам сильное русское начало чем-то грозит, а слабое – сулит барыши и выгоды. Для средних и малых этносов России слабое русское начало – это не шанс, а беда, причина разрухи и даже возможной гибели этих этносов. Ни Запад, ни японцы, ни китайцы, если бы они пришли сюда, не стали бы ни с кем считаться, обеспечивать чьи-то права и претензии, жестоко подавили бы все попытки аборигенов к суверенному развитию. Этому история учит всех, кто способен учиться.

Русский мир подчиняется природному закону приливов и отливов, "вдоха и выдоха". Переход к экспансии приходится, по моим расчетам, на отметку примерно 15-17 лет после завершения острой фазы Смутного времени. В XVII веке это конец Смоленской войны, в XX веке – возвращение Западной Украины и Западной Белоруссии в 1939 году. А в XXI веке все повернулось немного по-другому: воссоединение с Крымом и помощь Донбассу в 2014 году произошли даже чуть раньше, чем это должно было произойти. Можно привести такую метафору: на этот раз своими грубыми действиями на Украине Запад разбудил русского медведя ранней весной, на недели две-три прежде, чем он должен был бы выйти из спячки. Продирая глаза, вылезая из берлоги и неуклюже отмахиваясь от коварного противника, медведь постепенно просыпался. На начало 2022 года он еще до конца так и не проснулся. Но момент полного пробуждения, а значит и эффективного сопротивления близок, очень надеюсь, что он уже наступил… Это покажут ближайшие события.

Существует осторожное отношению к "Русскому миру" как идеологеме – его народный, низовой характер. Это неслучайно. Дело в том, что Русский мир все время шел впереди Российского государства и подстегивал его. Государство иногда расторопно, а иногда и не очень охотно закрепляло те завоевания, которые осуществлял Русский мир в лице инициативных людей: Ермаков, Строгановых, первопроходцев, казаков, охотников, сильных людей, идущих через тайгу до самых океанов. Я называю это двухконтурностью Русского мира. Государство изыскивает ресурсы, возможности не так быстро, как хотелось бы. Но оно редко отступает оттуда, куда пришло и, как правило, возвращается туда, откуда его оттеснили противники. На этот раз народный контур Русского мира не осваивал новые пространства (Крым, Донбасс, Новороссия), а реагировал на попытку оторвать от нас наши исконные пространства, части нашего этнокультурного и цивилизационного ядра. И Киев – тоже сердцевина старого Русского мира, но исторически он часто был под оккупацией.

В ближайшей перспективе перед Россией открывается уникальный шанс стать важным участников строительства главных геостратегических осей Большой Евразии: оси по линии Запад – Восток, опираясь на крайне благоприятные сейчас отношения с Китаем, и оси Север – Юг, в которой системообразующими участниками стали бы помимо нас Индия и Иран. Важно строить эти оси одновременно, только такое решение гарантировало бы России цивилизационную прочность и позволило бы избежать попадания в новую колониальную зависимость от внешних игроков.

В плане внутренних преобразований последние события дают нам возможность демонтировать олигархический капитализм, сделать ставку на производительный, высокотехнологичный, наукоемкий капитал и на солидарные формы экономики. У России есть все шансы создать суверенную систему инфономики, то есть нового типа экономики с современными экосистемами и соцплатформами, которые в современную эпоху будут не только средствами общения и связи, но и новейшими способами управления и распределения ресурсов.

Есть возможность выработать (чем мы занимаемся) и провозгласить (это должно сделать государство) собственные ответы на ключевые глобальные вопросы. Наши ответы не должны быть "списаны" у западных клубов и фабрик мысли, тем более таких несовместимых с русскими культурными кодами деятелей как Клаус Шваб, Билл Гейтс, Джордж Сорос, "папа трансгуманизма" Рэймонд Курцвейл или Ник Бостром, которого можно назвать серым кардиналом в той же среде. Сегодня они стараются задать тренды футурологии и технологических перспектив развития человечества.

Сегодня этот тупиковый путь для России оказался заперт со стороны самого Запада. Но это текущая ситуация. А завтра вижу две главные опасности: они попытаются изолировать Россию и добиться ее технологического отставания; вторая опасность – они сумеют-таки путем хитрой "право-левой игры" (термин Линдона Ларуша) привести на место Путина своего ставленника, который может быть завернут в очень привлекательную, "патриотическую" упаковку. Их сверхзадача – развернуть Россию против Китая. Для решения этой сверхзадачи они пожертвуют не то что Украиной, – чем угодно пожертвуют. Сейчас их цели: максимально обескровить Россию, не дать состояться ее стратегическому союзу с Индией, разрушить уже наметившийся союз с Ираном через подрывную деятельность.



Образ новой России в самом его фокусе, в самой сущности нам видится как цивилизация на службе человека-творца. России не по пути с теми, кто хочет расчеловечить человека, разделить его на касты сверхизбранных и рабов. Творец – это не искусственно созданный класс господ, генетически улучшенных людей или биороботов. Творец должен культивироваться из среды человека как он есть, на базе "классической модели" культуры. Искусственное "порождение супермена", постчеловека – приведет, как пророчествовал наш гений Николай Федоров, к озверению и осатанению. Образ России – это образ сбережения мирового разнообразия и недопущения утраты людьми облика человеческого.

Идеология трансформирует экономику по двум причинам. Во-первых, потому что глубокий подход к экономике подразумевает выход на уровень экономической стратегии и экономической идеологии. А она не может не быть органической частью целого – национальной идеологии или даже цивилизационной (Россия, как теперь признают уже почти все, государство-цивилизация, а не национальное государство или государство-корпорация). Во-вторых, необходимо искать и вбрасывать в умы идеи преображения России, выхода из тупиков, прорывного развития ее хозяйства. И уже по этой самой причине чуждо экономоцентризму. Только в рамках узкого экономоцентризма, общества потребления, доктрины хомо экономикус и т.д. – можно стыдливо прятать за занавесом идеологические подтексты.

Если же мы рассматриваем экономику как сферу, в которой находят свое выражение и проекции наши культурные коды, политические и стратегические смыслы – тогда в центре оказывается субъект (народ, нация, группа наций), ради которого экономика функционирует, задачи которого она призвана обеспечивать.

А сегодня, выражаясь словами философа Владимира Эрна, "время славянофильствует". Мы спасаем восточное славянство от навязанного ему раскола, восстанавливаем его единство. А раскол этот был главным механизмом раскола и развала исторической России, Русского мира. Соберем ядро своего мира – преобразим Россию.



Региональная тема – У Нижегородских молодогвардейцев новый лидер



Эксперт "Минин-центра", председатель НРО "Молодая гвардия" Роман Зыков считает, что основой при работе с молодежью является закладывание фундаментальных ценностей, таких как патриотизм, товарищество, здоровый образ жизни. Конкретные же ориентиры были очерчены в отчетной речи перед правительством по итогам 2022 года Глебом Никитиным. Губернатор сформулировал цели и задачи страны в борьбе за справедливый многополярный мир, затем выделил достижения именно Нижегородской области, которые укрепляют могущество нашей державы. На основе посыла Главы региона мы и будем строить работу в региональном отделении Молодой Гвардии.

Молодая Гвардия Единой России - является молодёжным крылом правящей партии, как следствие, наша задача готовить политические кадры для всех ветвей, направлений и уровней власти. В региональных министерствах, парламентах разного уровня, муниципалитетах - везде мы должны, в случае необходимости, предоставить квалифицированные кадры, освоившие навыки управления и получившие опыт работы с населением, имеющими политический базис.

Наши активисты тянутся к знаниям. За месяц мы провели два больших мероприятия с привлечением экспертов федерального уровня: в КУПНО семинар по проектному мышлению и “Избиратель поколения Z”. Масштабность мероприятий подтверждает то, что в Нижнем Новгороде временно размещался весь Московский Штаб Молодой Гвардии, приезжали представители всех регионов ПФО. В процессе работы были разобраны лучшие практики по работе с молодёжью. Антон Демидов (руководитель Молодой Гвардии) провёл мастер класс по достижению результата на выборах.

Сейчас формируется новый международный отдел. В годовщину начала Великой Отечественной Войны наши ребята примут участие в памятных мероприятиях в г. Брест Республики Беларусь. А летом активисты поедут в г.Гомель и г.Могилёв на раскопки в местах сражения Нижегородцев во времена освобождения Беларуси от фашистских захватчиков. Формулируем кейсы работы с Китаем и странами Африканского континента. Общение и совместные достижения - позволяют России занимать лидирующие позиции в мире, даже в условиях санкций.

Стоит отметить сплочение нижегородской молодёжи перед лицом внешней угрозы. После теракта в Санкт-Петербурге в котором погиб Владлен Татарских, ребята сами организовали мемориал памяти у Драматического театра на Б.Покровская. Все нижегородцы могли подойти, возложить цветы. Почётный караул из активистов два дня дежурил, демонстрируя наше единство и непоколебимость выбранного пути. Террористы пытались посеять панику, однако, трагедия лишь сплотила нас. В тот же день несколько человек записались волонтерами для участия гуманитарной миссии на Освобожденные территории Донбасса.

Особо выделю, что Молодой гвардией и Министерством образования области проработан совместный проект, в рамках которого активисты, прошедшие определённые курсы и зарекомендовавшие себя, в том числе в работе в качестве волонтеров с беженцами - будут проводить патриотические семинары с учащимися старших классов. Уникальный опыт, когда под присмотром “взрослых” опыт передаётся от молодёжи к молодёжи.

“Молодёжная Столица” готовит множество интересных событий для нижегородцев, гостей региона, для юных жителей освобождённых территорий, которых мы обязательно привезём в гости. Это будет интересный год. Приглашаем всех к организации праздника.