Проверенные методы по управлению компанией

Книги по бизнесу выходят довольно часто. И в этом нет ничего удивительного, потому что многие предприниматели ими пользуются. Специалисты, работающие в сфере бизнеса, прекрасно понимают, что сегодня вопросы планирования решаются очень быстро. Уже нет необходимости создавать план действий на квартал. Сегодня лидируют те компании, которые могут быстро приспособится к современным реалиям. Если организация не может адаптироваться, то вопрос ее дальнейшего существования перестает стоять.

Есть определенные подходы, которые позволяют быстро сориентироваться. За основу берется скрам и бережное производство. Давайте обратим внимание на популярные книги, которые помогут нам быстро сориентироваться в сложных вопросах и разобраться в том, что долгое время было непонятным.

Книги, которые отвечают на многие вопросы по управлению

Книги по менеджменту действительно стоит почитать, потому что современные авторы рассматривают рабочие подходы и считают, что они работают. Менеджеры могут сразу же реализовать полученные знания и если они принесут результат, то применять их и дальше. Подобных книг очень много. Но мы остановим свое внимание на тех, которые действительно заслуживают внимания, например,

Ю. Аппело «Agile-менеджмент: Лидерство и управление командами»

Многие компании работают по стандартному принципу и используют менеджмент, который использовался и раньше. Но если внедрить Agile, то многое изменится.

Книга будет полезна многим и позволит разобраться во многих нюансах. Читатель получит информацию о том, как организовать рабочий процесс и каким образом можно решить проблемы компании, чтобы дальше работать наиболее продуктивно. Автор рассказывает о том, как замотивировать сотрудников и как раздавать команды, чтобы все они были выполнены.

К. Швабер «Скрам: Гибкое управление продуктом и бизнесом»

Что же такое скрам? Ответить на этот вопрос не так просто, как может показаться на первый взгляд. Но и ничего сложного в этом нет. Это не просто настоящее компании, но и ее будущее, которое нужно спроектировать и постараться адаптировать к современным реалиям.

Автор рассказывает об основных принципах и делится историями из своей практики. Многие кейсы можно взять на заметку, потому что все эти примеры рабочие.

М. Барроуз «Канбан Метод: Улучшение системы управления»

Методы по управлению компанией бывают разные и специалисты с ними прекрасно знакомы. Но не всегда получается внедрить их все и компания топчется на одном месте.

Автор данной книги известен многим по своим новаторским идем. Он использует гибкие методы управления и рекомендует их активно внедрять. Также тут можно найти информацию по поводу кабана и понять, как все это работает.

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