Ограничения рыболовства на водоёмах Нижегородской области с 1 апреля
"Красный" уровень готовности по кори введён в Нижегородской области
Троллейбусы в Нижнем Новгороде заменят на электробусы
Всероссийский День молодёжи пройдёт в Нижнем Новгороде 24 июня
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Новости партнеров

Проверенные методы по управлению компанией

07 апреля 2023 17:07  [148]

Книги по бизнесу выходят довольно часто. И в этом нет ничего удивительного, потому что многие предприниматели ими пользуются. Специалисты, работающие в сфере бизнеса, прекрасно понимают, что сегодня вопросы планирования решаются очень быстро. Уже нет необходимости создавать план действий на квартал. Сегодня лидируют те компании, которые могут быстро приспособится к современным реалиям. Если организация не может адаптироваться, то вопрос ее дальнейшего существования перестает стоять.

Есть определенные подходы, которые позволяют быстро сориентироваться. За основу берется скрам и бережное производство. Давайте обратим внимание на популярные книги, которые помогут нам быстро сориентироваться в сложных вопросах и разобраться в том, что долгое время было непонятным.

Книги, которые отвечают на многие вопросы по управлению

Книги по менеджменту действительно стоит почитать, потому что современные авторы рассматривают рабочие подходы и считают, что они работают. Менеджеры могут сразу же реализовать полученные знания и если они принесут результат, то применять их и дальше. Подобных книг очень много. Но мы остановим свое внимание на тех, которые действительно заслуживают внимания, например,

  1. Ю. Аппело «Agile-менеджмент: Лидерство и управление командами»

Многие компании работают по стандартному принципу и используют менеджмент, который использовался и раньше. Но если внедрить Agile, то многое изменится.

Книга будет полезна многим и позволит разобраться во многих нюансах. Читатель получит информацию о том, как организовать рабочий процесс и каким образом можно решить проблемы компании, чтобы дальше работать наиболее продуктивно. Автор рассказывает о том, как замотивировать сотрудников и как раздавать команды, чтобы все они были выполнены.

  1. К. Швабер «Скрам: Гибкое управление продуктом и бизнесом»

Что же такое скрам? Ответить на этот вопрос не так просто, как может показаться на первый взгляд. Но и ничего сложного в этом нет. Это не просто настоящее компании, но и ее будущее, которое нужно спроектировать и постараться адаптировать к современным реалиям.

Автор рассказывает об основных принципах и делится историями из своей практики. Многие кейсы можно взять на заметку, потому что все эти примеры рабочие.

  1. М. Барроуз «Канбан Метод: Улучшение системы управления»

Методы по управлению компанией бывают разные и специалисты с ними прекрасно знакомы. Но не всегда получается внедрить их все и компания топчется на одном месте.

Автор данной книги известен многим по своим новаторским идем. Он использует гибкие методы управления и рекомендует их активно внедрять. Также тут можно найти информацию по поводу кабана и понять, как все это работает.

Реклама. ООО "Альпина Паблишер". alpinabook.ru

Pb3XmBtzt1dxqjrJ3qxUTP2LKrbzbM5QfxTcDrv

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Разделы сайта  |  Новости партнеров
Фоторепортажи
Дзержинский Химик провёл тест-матч со сборной России U19 по регби
06 апреля 2023 18:06Дзержинский "Химик" провёл тест-матч со сборной России U19 по регби
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph