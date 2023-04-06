Более 11 км дорог отремонтируют в этом году по нацпроекту в Дзержинске Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 11 км дорог отремонтируют в этом году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в Дзержинске. Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.

Согласно информации, финансирование работ составит почти 240 млн рублей.

Так, подрядчик отремонтирует проспект Циолковского на участке от перекрестка с ул. Урицкого до пересечения с проспектом Свердлова. Также будет приведена в порядок дорога протяженностью 4 км, соединяющая Дзержинск с объездной Нижнего Новгорода.

В апреле в рамках нацпроекта начнется ремонт дорог на улицах Новомосковской и Студенческой, где будет обновлено около двух километров дорожного полотна и тротуаров, заменен бордюрный камень, нанесена разметка. Также здесь планируется разбить газоны и установить новые остановочные павильоны.

Как рассказал глава Дзержинска Иван Носков, если раньше акцент в ремонте делался на центральные дороги, то теперь будут приведены в порядок и второстепенные.

Также в этому году планируется завершение новой дороги до школы "Город наук" и начало строительство объездной близ поселка Дачный.

Строительство дороги до "Города наук" и объездной в поселке Дачный предусмотрено по программе "Развитие транспортной системы Нижегородской области". Первая соединяет проспект Ленинского Комсомола с улицей Самохвалова и обеспечивает подъезд к крупнейшей в Дзержинске школе. Здесь появится асфальтобетонная двухполосная дорога шириной 6 м и протяженностью 885 м.

На строительство объездной протяженностью около 3,5 км у поселка Дачный финансирование выделено из областного дорожного фонда, из бюджета Дзержинска с привлечением частных инвестиций компании, чьи машины составляют основу трафика на этом пути.

Кроме того, в 2023 году в рамках региональной программы будет отремонтирован проезд вдоль Желнинского моста на участке от пр. Циолковского до ул. Пушкинской.

Ранее сообщалось, что почти 260 млн рублей направят на ремонт участка дороги в Вознесенском районе.