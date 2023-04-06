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Политика

Конкурс на лучшего сельского старосту объявлен в Нижегородской области

08 апреля 2023 14:17  [139] Политика

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Конкурс на лучшего сельского старосту объявлен в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном совете муниципальных образований.

Участвовать могут старосты сельских населённых пунктов, а также активные граждане, полномочия которых по исполнению обязанностей старост подтверждены письмом администрации муниципалитета.

Победитель получит приз в 30 тыс. рублей. За второе место предусмотрены две награды по 20 тыс. рублей ; за третье — три по 10 тыс. рублей.

Заявки принимаются до 28 апреля на электронный адрес: sovmunno@yandex.ru с пометкой "Конкурс лучших старост" или через систему электронного документооборота правительства региона в адрес ассоциации "Совет муниципальных образований Нижегородской области".

Подробная информация об условиях и ходе конкурса будет размещаться в tg-канале Совета муниципальных образований Нижегородской области.

Также с положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области.

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