Конкурс на лучшего сельского старосту объявлен в Нижегородской области Политика

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Конкурс на лучшего сельского старосту объявлен в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном совете муниципальных образований.

Участвовать могут старосты сельских населённых пунктов, а также активные граждане, полномочия которых по исполнению обязанностей старост подтверждены письмом администрации муниципалитета.

Победитель получит приз в 30 тыс. рублей. За второе место предусмотрены две награды по 20 тыс. рублей ; за третье — три по 10 тыс. рублей.

Заявки принимаются до 28 апреля на электронный адрес: sovmunno@yandex.ru с пометкой "Конкурс лучших старост" или через систему электронного документооборота правительства региона в адрес ассоциации "Совет муниципальных образований Нижегородской области".

Подробная информация об условиях и ходе конкурса будет размещаться в tg-канале Совета муниципальных образований Нижегородской области.

Также с положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области.